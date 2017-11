Ceļā uz topošo Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeju šī ir jau otrā izstāde, kura iepazīstina ar Baltijas jūras reģiona muzeju laikmetīgās mākslas kolekciju piemēriem. Izstāde veltīta Somijas Republikas un Latvijas Republikas simtgadēm. Izstāde top, sadarbojoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijai, Somijas Republikas vēstniecībai Latvijā, Borisa un Ināras Teterevu fondam, OP Corporate Bank plc filiālei Latvijā.

“Esam gandarīti, ka interesanta, dinamiska un laikmetīga izstāde atkal ir atceļojusi uz Rīgu. Kiasma ir izcils, atraktīvs, ļoti moderns muzejs pašā Helsinku centrā. Mēs esam pārliecināti, ka izstādes tēma uzrunās Latvijas skatītājus un mūsu galvaspilsētas viesus. Mūsdienu popārts, kas ir izstādes izvēlētā tēma, ir pašas mūsdienas. Tā ir vide, kurā dzīvojam ikdienā, tas ir dizains, filmas, digitālā pasaule, kurā dzīvo vairums cilvēku. Mēs nezinām, cik ilgi pastāvēs populārā kultūra, kādu to pazīstam mūsdienās. Taču mēs nojaušam, ka tās būtība un ietekme uz cilvēku pastāvēs vienmēr. Arī Rīga ir pelnījusi gan izcilu laikmetīgās mākslas muzeju, gan izcilus sava laika darbus, un mēs pie tā strādājam!” akcentē mecenāts Boriss Teterevs.



Somijas Laikmetīgās mākslas muzejs KIASMA ir vieta, kur nemitīgi satiekas dažādi viedokļi, liekot uz mākslas un kultūras parādībām paskatīties neierasti. Rīgas izstādes darbu atlase saistās ar popārta virzienu. Mākslas kritiķis un kurators Lorenss Elovejs (Lawrence Alloway, 1926-1990) 1950-to gadu vidū toreiz jaunajai mākslas parādībai, kas iedvesmu rada reklāmu, televīzijas, rūpnieciskā dizaina pasaulē un tieši pārcēla vispārzināmus personāžus un vizuālus simbolus mākslas darbos, deva apzīmējumu “populārā mākslā”. Savukārt viens no pirmajiem šī virziena māksliniekiem Ričards Hamiltons (Richard Hamilton, 1922-2011) definēja tās vēlamās kvalitātes - popularitāti, lētumu, masveidīgumu, asprātīgumu, seksīgumu, ārēju spožumu un Lielo Biznesu.

Šodienas mākslinieki turpina iedvesmoties no populārās kultūras, idejas tāpat rodot reklāmu vidē, internetā, sociālajos medijos. Piemēram, Jakobs Dalgrēns (Jacob Dahlgren) savam darbam, kas ir trīs dimensionāls objekts no krāsainām lentēm un kurā apmeklētājs var “ienirt”, impulsu guvis no video, kurā kāds mākslinieks ar visu ķermeni piedalās abstraktas gleznas radīšanā. Adels Abidins (Adel Abidin) ir intervijā “augšāmcēlis” Maiklu Džeksonu un Jani Leinonens (Jani Leinonen) izgaismojis (tiešā nozīmē) McDonald's estētiku. Tikai atšķirībā no pirmās paaudzes popārtistiem, kur ļoti svarīgs bija distancētības moments – bezkaislīgi parādīt tikai reālo un eksistējošo, laikmetīgajiem virziena sekotājiem aktualizējies attieksmes jautājums, kad dažkārt humora un ironijas aizsegā atklājas diezgan skumja un pat biedējoša pasaule.



Izstādi bagātinās daudzi notikumi – darnīcas bērniem un ģimenēm, lekcijas, sarunas muzejā u.c., kā mākslas zinātnieces, LMA pasniedzējas Helēnas Demakovas publiskā lekcija 1.decembrī pl. 17.30 Mākslas Muzeja Rīgas Birža konferenču zālē, kurā lektore stāstīs par postpopārta globālajām izpausmēm ne tikai ASV un Eiropā, bet arī Ķīnā, Krievijā un cituviet. Lekcija domātas plašam klausītāju lokam bez priekšzināšanām par mūsdienu mākslu un tās vēsturi.



Izstādes kuratores:

Arja Millere, Espo Modernās mākslas muzejs, Somija

Kati Kivinena, Laikmetīgās mākslas muzejs Kiasma, Somija

Vita Birzaka, Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA, Latvija