„Liepājas autobusu parks” regulāri saņem sūdzības par bērnu atstāšanu bezpalīdzīgā stāvoklī un viņu izmešanu no autobusa „nekurienes” vidū. (Foto: irliepaja.lv)

Šķēle un Šlesers nevar ieviest kārtību sev piederošajā Liepājas autobusu parkā

Pēdējo mēnešu laikā Liepājas autobusu parka šoferi vainoti bērnu izsēdināšanā no autobusiem un atstāšanā bezpalīdzīgā stāvoklī. Viens no viņiem – mazais Ivans - šovasar pat gāja bojā. Viss liecina par to, ka autobusu parka darbinieki izturas bezatbildīgi pret viņiem uzticēto mazo pasažieru dzīvību un veselību.