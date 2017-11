Publicitātes foto

15. Latvijas bērnu un jauniešu vokālistu konkurss “Putnu bērni” – veltījums profesores Anitas Garančas piemiņai

No 25. novembra līdz 3. decembrim Rīgā RTU un “Mazajā ģildē” norisināsies 15. Latvijas bērnu un jauniešu vokālistu konkurss “Putnu bērni”. Jubilejas gada konkurss ir veltījums profesorei Anitai Garančai – šī konkursa ilggadējai žūrijas priekšsēdētājai un iedvesmotājai. Konkurss īpašs ar to, ka konkursa dalībnieki dzied akustiski, neizmantojot skaņu pastiprinošu aparatūru, izpildot obligāto un izvēles repertuāru četrās vecuma grupās no 6 līdz 17 gadu vecumam, akadēmiskajā un estrādes kategorijā. Šogad konkursā piedalīsies 120 jauno vokālistu no visas Latvijas. Konkursa idejas autore, vadītāja un režisore ir RTU Kultūras centra direktore Asja Visocka.