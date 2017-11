Par Baltijas jaunās paaudzes labāko mākslinieku kļūst Katrīna Čemme

“Baltic Young Artist Award” skatītāju simpātijas balvu pārliecinoši ieguva lietuviešu māksliniece Laura Motiejunaite, savukārt Latvijas sabiedrisko mediju platformas LSM.LV balsojumā uzvarēja Lauma Kokoreviča. Kopumā tiešsaistes balsojumā piedalījās vairāk nekā 3000 mākslas mīļotāju, kas ir par aptuveni 20 % vairāk nekā pagājušā gadā.

“Man ir liels prieks saņemt šo balvu, zinot ka uz to pretendēja daudzi jaunie mākslinieki no Baltijas valstīm. To uztveru kā atzinību un novērtējumu no mākslas profesionāļiem. Beidzot studijas, aiz jaunā mākslinieka vairs nestāv institūcija, kas atbalsta, tāpēc šī balva arī ir kā iespēja turpināt darboties,” stāsta Baltijas Jaunā mākslinieka balvas ieguvēja Katrīna Čemme.

“Esam gandarīti, ka balva – kaut arī tika pasniegta otro reizi, kļuvusi par veiksmīgu platformu jauno mākslinieku attīstībā. Iepriekšējā gada uzvarētājs Juhans Somets, pateicoties Baltijas Jaunā mākslinieka balvai, gada laikā piedalījās septiņās izstādēs visā Baltijas reģionā. Ceram, ka šī gada uzvarētājas vārds kļūs starptautiski atpazīstams, un tieši piešķirtā balva kļūst tam par nozīmīgu impulsu,” akcentē Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonda valdes priekšsēdētājs Romans Surnačovs.

Katrīna Čemme (1989) studējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļā un Vīnes Mākslas akadēmijā. Šogad beigusi maģistrantūras studijas Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļā. Veido grafikas un skulpturālus objektus, izmantojot materiālus ar unikālām īpašībām. Izstādēs piedalās kopš 2012. gada — Dīvainie kaimiņi (Viļņas Grafikas mākslas centrs), XCII (RIXC, 2014), Sistēmas (LNB, (2015), Apceres Apstākļi (Rīgas Mākslas Telpa, 2016), What is Lost is Lost Forever (kim? Laikmetīgās mākslas centrs, 2017), Oda-X (Galerija LOW, 2017), NNN (Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2017), kā arī regulāri publicējusies Popper Magazine izdevumos.

Starptautiskā konkursa žūriju veidoja mākslas profesionāļi no piecām valstīm: Somijas Espoo modernās mākslas muzeja kuratore Milja Līmatainena (Milja Liimatainen, Somija), kuratore, mākslas kritiķe Aušra Trakšelīte (Aušra Trakšelytė, Lietuva), kuratore Keiju Krikmane no Igaunijas, galeriste un NOAR valdes locekle Andra Orna (Andra Orn, Igaunija), Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas “Māksla publiskā telpā” kuratore Helēna Demakova, ABLV Charitable Foundation mākslas programmu vadītājs Kaspars Vanags, mākslinieks, Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors un Glezniecības katedras vadītājs Andris Vītoliņš.



Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonds uzvarētājai piešķīra prēmiju EUR 2000 apmērā, kā arī rekomendēs dalībai pasaules lielākās atvērtās pieteikšanās (open-call) balvai “Future Generation Art Prize”. Tiešsaistes balsojuma uzvarētājs ieguva prēmiju EUR 500 apmērā. Savukārt LSM.LV platformas balsojuma uzvarētājs ieguva iespēju bez maksas reklamēt kādu no savām turpmākajām izstādēm portālā LSM.LV kalendārā mēneša garumā.

Balvas līdzdibinātāji ir Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonds, ko dibinājuši ABLV Charitable Foundation un Borisa un Ināras Teterevu fonds un laikmetīgās mākslas platforma NOAR.eu. Apbalvojums noris sadarbībā ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mākslas akadēmijām.