18.novembrī sabiedriskais transports Rīgā būs bez maksas; svētku laikā nodrošinās papildus reisus

Lai pasažieriem būtu ērtāk nokļūt uz/no pasākumu norises vietām, no 17. līdz 20. novembrim Valsts svētku ietvaros tiks nodrošināti papildu autobusu, tramvaju un trolejbusu reisi līdz plkst. 24:00 no pilsētas centra šādos sabiedriskā transporta maršrutos:

17. novembrī

AUTOBUSIEM 3., 11., apvienotajā 12., 23. un 26. (pa Akmens tiltu), 18., 24., 25., 37., 40., 50., 51. un 53. maršrutā.

TRAMVAJIEM 1., 5., 7., 10. un 11. maršrutā.

TROLEJBUSIEM 9., 14., 15., 17., 18., 22. un 27. maršrutā.

18.-20. novembrī

AUTOBUSIEM 2., 3., 11., 12., apvienotajā 12., 23. un 26. (pa Akmens tiltu), 18., 23., 24., 25., 37., 40., 41., 50., 51., 52. un 53. maršrutā.

TRAMVAJIEM 1., 5., 7., 10. un 11. maršrutā.

TROLEJBUSIEM 9., 14., 15., 17., 18., 22. un 27. maršrutā.



Sabiedriskais transports 20. novembrī kursēs pēc brīvdienu saraksta. Pasažieriem, kuri ir iegādājušies braukšanas biļetes darba dienām, lūdzam ievērot, ka 20. novembrī braukšanas biļetes, kas paredzētas darba dienām, nebūs derīgas braukšanai sabiedriskajā transportā. Minibusi 18. un 20. novembrī kursēs pēc svētdienu un brīvdienu saraksta. Atgādinām, ka par braucieniem minibusos ir jāmaksā ierastajā kārtībā.

Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas vienību militārās parādes norises laikā no plkst. 13.30 līdz parādes beigām ir iespējami sabiedriskā transporta kavējumi maršrutos, kas skar Akmens tiltu, Aspazijas bulvāri, Raiņa bulvāri, Merķeļa ielu, Brīvības bulvāri, Brīvības ielu un Bruņinieku ielu.

Svinīgā pasākuma un Valsts prezidenta uzrunas laikā, kas notiks pie Brīvības pieminekļa, no plkst. 19.30 līdz plkst.21.00 ir iespējami īslaicīgi sabiedriskā transporta kavējumi maršrutos, kas skar Zigfrīda Annas Meierovica bulvāri, Aspazijas bulvāri, Raiņa bulvāri, Brīvības bulvāri un Brīvības ielu.

Svētku uguņošanas laikā no plkst.21.00 iespējami sabiedriskā transporta līdzekļu kavējumi maršrutos, kas skar Akmens tiltu un pilsētas centrālo daļu.

Maksas autostāvvietas, kuras apkalpo „Rīgas satiksme”, 18. novembrī varēs izmantot bez maksas, izņemot apakšzemes stāvvietu Krišjāņa Valdemāra ielā 5a – tur par auto novietošanu būs jāmaksā atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.

Svētdien, 19. novembrī, un pirmdien, 20. novembrī, autostāvvietās, kuras izvietotas Vecrīgā (R zona), par auto novietošanu būs jāmaksā. Savukārt A, B, C un D zonas autostāvvietas norādītajās dienās varēs izmantot bez maksas. Par apakšzemes stāvvietas Krišjāņa Valdemāra ielā 5a izmantošanu būs jāmaksā atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.

Pirmssvētku dienā, 17. novembrī, klientu apkalpošanas centra Brīvības ielā 49/53 darba laiks būs no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārējie klientu apkalpošanas centri 17. novembrī strādās kā ierasts darba dienās – līdz plkst. 19:00. Klientu apkalpošanas centri 18. novembrī būs slēgti. Svētdien, 19. novembrī, no plkst. 10:00 līdz 16:00 strādās klientu apkalpošanas centrs Spīķeru ielā 1. Pirmdien, 20. novembrī, būs slēgts klientu apkalpošanas centrs Brīvības ielā 49/53, pārējie klientu apkalpošanas centri strādās no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00.

Juridiskās personas klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 191 pirmssvētku dienā apkalpos no plkst. 8:00 līdz plkst. 12:30. Pirmdien, 20. novembrī, minētais klientu apkalpošanas centrs būs slēgts.

Papildreisi 17.11.2017



3. maršruta autobuss AUTOBUSI No Pļavniekiem uz Daugavgrīvu No 13. janvāra ielas uz Daugavgrīvu plkst. 22.38 plkst. 22.57 23.15 0.05 No pieturvietas „Autoosta” uz Pļavniekiem plkst. 23.15 0.05 11. maršruta autobuss No Abrenes ielas uz Sužiem plkst. 0.00 12., 23. un 26. maršruta autobusu maršruti apvienoti (pa Akmens tiltu) No Abrenes ielas uz kooperatīvu „Ziedonis” Katlakalnu, Baložiem plkst. 20.55 22.40 0.00 No Baložiem uz Abrenes ielu plkst. 21.48 18. maršruta autobuss No Abrenes ielas uz Dārziņiem plkst. 19.48 21.40 23.35 0.00 No Dārziņiem uz Abrenes ielu plkst. 20.40 22.35 22.55 24. maršruta autobuss No Abrenes ielas uz Mangaļsalu plkst. 23.35 0.00 25. maršruta autobuss No Abrenes ielas uz Mārupi plkst. 19.46 21.20 22.30 23.25 0.00 No Mārupes uz Abrenes ielu plkst. 20.26 23.10 37. maršruta autobuss No Esplanādes uz Imantu plkst. 23.15 23.45 0.00 No Imantas uz Esplanādi plkst. 22.49 23.19 23.44 40. maršruta autobuss No Juglas uz Ziepniekkalnu plkst. 23.39 No Centrālas stacijas uz Ziepniekkalnu No Ziepniekkalna uz Juglu No Merķeļa ielas uz Juglu plkst. 0.15 plkst. 23.38 plkst. 0.00 50. maršruta autobuss No Abrenes ielas uz TEC-2 plkst. 23.35 0.10 51. maršruta autobuss No Abrenes ielas uz Ulbroku plkst. 23.05 23.40 0.00 53. maršruta autobuss No Esplanādes uz Zolitūdi plkst. 23.22 0.00 No Zolitūdes uz Esplanādi plkst. 22.53 23.31

1. maršruta tramvajs TRAMVAJI No Juglas uz Imantu No Imantas uz Juglu plkst. 20.47 23.24 plkst. 21.04 21.10 21.21 21.28 21.43 22.15 22.03 22.35 22.24 22.54 22.46 23.10 23.37 No p.v. „Grēcinieku iela” uz Imantu No p.v. „Grēcinieku iela” uz Juglu plkst. 21.26 0.03 plkst. 21.30 21.49 21.47 22.07 22.08 22.54 22.28 23.14 22.49 23.33 23.11 No Imantas uz 5. tramvaju depo 23.35 0.02 Brīvības ielā plkst. 23.30 23.46 0.03 0.33 5. maršruta tramvajs No Iļģuciema uz Mīlgrāvi plkst. 22.09 23.02 23.45 No Mīlgrāvja uz Iļģuciemu plkst. 22.59 23.28 No p.v. „Grēcinieku iela” uz Mīlgrāvi plkst. 22.29 23.22 0.05 No p.v. „Grēcinieku iela” uz Iļģuciemu No Iļģuciema līdz p.v. „13. janvāra iela”, uz 3. tramvaju depo Fridriķa ielā plkst. 23.36 plkst. 0.00 0.05 0.30 No Mīlgrāvja līdz p.v. „Nacionālā Opera”, uz 3. tramvaju depo Fridriķa ielā plkst. 0.00 0.43 7. maršruta tramvajs No Ausekļa ielas uz Ķengaragu plkst. 21.46 22.20 22.41 23.05 23.32 0.10 No Ķengaraga uz Ausekļa ielu plkst. 21.12 21.46 22.08 22.32 22.59 10. maršruta tramvajs No Centrāltirgus uz Bišumuižu plkst. 23.44 0.08 No Bišumuižas uz Centrāltirgu plkst. 23.14 23.38 11. maršruta tramvajs No Ausekļa ielas uz Mežaparku plkst. 21.15 21.39 22.03 22.48 23.10 23.42 No Mežaparka uz Ausekļa ielu 0.05 plkst. 22.09 22.31 22.53 23.35 No Mežaparka uz Stacijas laukumu No Ausekļa ielas uz 5. tramvaju depo Brīvības ielā plkst. 23.56 plkst. 23.31 0.28 0.13 0.51

9. maršruta trolejbuss TROLEJBUSI No Stacijas laukuma uz Iļģuciemu plkst. 20.55 22.01 23.03 23.49 0.05 No Iļģuciema uz Stacijas laukumu plkst. 20.28 21.36 22.38 23.24 23.39 No Iļģuciema uz 2. parku Jelgavas ielā plkst. 0.25 0.41 14. maršruta trolejbuss No Esplanādes uz Mežciemu plkst. 20.59 21.49 22.11 22.59 23.21 23.33 No Mežciema uz Esplanādi 00.00 plkst. 21.40 22.28 22.50 No Mežciema uz 2. parku Jelgavas ielā plkst. 23.38 0.01 0.14 0.39 No Esplanādes uz 2. parku Jelgavas ielā plkst. 0.09 0.32 0.45 1.10 15. maršruta trolejbuss No Latvijas Universitātes uz Ķengaragu plkst. 22.47 23.21 0.05 No Ķengaraga uz Latvijas Universitāti No Ķengaraga uz 1. parku Ganību dambī plkst. 22.16 plkst. 23.25 22.50 23.57 23.33 0.39 17. maršruta trolejbuss No Centrālās stacijas uz Purvciemu plkst. 21.22 21.44 22.08 22.34 22.58 23.23 23.35 23.50 0.05 No Purvciema uz Centrālo staciju plkst. 22.02 22.26 22.51 23.15 No Purvciema uz 2. parku Jelgavas ielā plkst. 23.39 0.04 0.17 0.30 0.45 No Centrālās stacijas uz 2. parku Jelgavas ielā plkst. 0.11 0.36 0.49 1.02 1.17 18. maršruta trolejbuss No Centrālās stacijas uz Mežciemu plkst. 20.44 21.06 21.55 22.18 23.06 23.29 23.41 0.05 No Mežciema uz Centrālo staciju plkst. 20.11 20.32 21.21 21.45 22.33 22.56 23.06 23.30 No Mežciema uz 2. parku Jelgavas ielā plkst. 23.44 0.07 0.18 0.42 22. maršruta trolejbuss No Centrālās stacijas uz Pļavniekiem plkst. 20.41 21.22 21.39 22.18 22.37 23.14 23.34 23.45 0.05 No Pļavniekiem uz Centrālo staciju plkst. 20.13 20.55 21.12 21.51 22.10 22.47 No Pļavniekiem uz 23.07 23.15 23.35 1. parku Ganību dambī. plkst. 23.43 0.04 0.14 0.34 27. maršruta trolejbuss No Stacijas laukuma uz Ziepniekkalnu plkst. 23.05 23.40 00.00 No Ziepniekkalna uz Stacijas laukumu No Ziepniekkalna uz 2. parku Jelgavas ielā plkst. 22.35 plkst. 23.42 23.10 0.16 0.36

Papildreisi 18. - 20.11.2017





2. maršruta autobuss AUTOBUSI No Abrenes ielas uz Vecmīlgrāvi plkst. 16.35 19.05 21.35 No Vecmīlgrāvja uz Abrenes ielu plkst. 17.50 20.00 20.30 3. maršruta autobuss No Pļavniekiem uz Daugavgrīvu plkst. 18.32 18.49 19.26 20.04 21.16 21.34 21.50 22.24 23.13 No 13. janvāra ielas uz Daugavgrīvu plkst. 19.10 19.27 20.03 20.41 21.53 22.11 22.27 23.01 23.45 0.05 No Daugavgrīvas uz Pļavniekiem plkst. 17.10 17.27 17.43 18.44 19.54 20.12 No pieturvietas „Autoosta” 21.02 21.37 22.50 23.27 uz Pļavniekiem plkst. 17.49 18.06 18.22 19.23 20.32 20.50 21.40 22.15 23.28 0.05 11. maršruta autobuss No Abrenes ielas uz Sužiem plkst. 19.05 21.20 22.45 23.35 0.00 No Sužiem uz Abrenes ielu plkst. 17.35 20.15 21.40 22.25 12. maršruta autobuss No Abrenes ielas uz kooperatīvu „Ziedonis” plkst. 17.25 18.36 19.42 22.00 No kooperatīva „Ziedonis” uz Abrenes ielu plkst. 17.56 19.07 20.14 12., 23. un 26. maršruta autobusu maršruti apvienoti (pa Akmens tiltu) No Abrenes ielas uz kooperatīvu „Ziedonis” Katlakalnu, Baložiem plkst. 21.45 22.05* 22.45* 23.10 23.35 0.00 * Reisi pēc apstiprinātā 23. autobusa maršruta saraksta 18. maršruta autobuss No Abrenes ielas uz Dārziņiem plkst. 18.50 20.40 22.30 23.25 0.00 No Dārziņiem uz Abrenes ielu plkst. 17.30 19.45 21.32 23.05 23. maršruta autobuss No Abrenes ielas uz Baložiem plkst. 19.00 No Baložiem uz Abrenes ielu plkst. 19.48 22.40 24. maršruta autobuss No Abrenes ielas uz Mangaļsalu plkst. 18.00 19.50 20.40 21.15 23.40 0.00 No Mangaļsalas uz Abrenes ielas plkst. 19.15 21.10 21.50 22.30 25. maršruta autobuss No Abrenes ielas uz Mārupi plkst. 18.10 19.00 19.55 20.40 21.20 22.05 22.45 23.30 0.00 No Mārupes uz Abrenes ielu plkst. 17.25 18.10 18.55 19.45 20.35 21.20 22.00 22.45 37. maršruta autobuss No Esplanādes uz Imantu plkst. 17.27 18.27 19.26 20.39 21.47 22.55 23.40 0.00 No Imantas uz Esplanādi plkst. 16.59 17.59 18.58 20.13 21.21 22.29 23.14 23.34 40. maršruta autobuss No Juglas uz Ziepniekkalnu plkst. 17.23 18.54 19.58 21.18 22.15 23.34 No Centrālas stacijas uz Ziepniekkalnu plkst. 18.01 19.32 20.34 21.54 22.51 0.10 No Ziepniekkalna uz Juglu plkst. 17.31 18.38 20.02 21.04 23.18 23.43 No Merķeļa ielas uz Juglu plkst. 17.55 19.02 20.24 21.26 23.40 0.05

41. maršruta autobuss No Esplanādes uz Imantu plkst. 17.12 18.12 19.19 20.22 21.30 22.38 No Imantas uz Esplanādi plkst. 16.46 17.46 18.53 19.58 21.06 22.14 50. maršruta autobuss No Abrenes ielas uz TEC-2 plkst. 23.40 0.10 No TEC-2 uz Abrenes ielu plkst. 23.15 51. maršruta autobuss No Abrenes ielas uz Ulbroku plkst. 22.05 23.35 0.00 No Ulbrokas uz Abrenes ielu plkst. 22.45 52. maršruta autobuss No Abrenes ielas uz Pļavnieku kapiem plkst. 18.30 20.00 21.40 22.25 No Pļavnieku kapiem uz Abrenes ielu plkst. 17.35 19.10 20.45 21.10 53. maršruta autobuss No Esplanādes uz Zolitūdi plkst. 16.57 18.06 19.23 20.26 20.51 21.30 21.56 22.32 23.00 23.34 0.05 No Zolitūdes uz Esplanādi plkst. 16.26 17.35 18.52 19.17 20.22 21.01 21.27 22.03 22.31 23.05 23.36

1. maršruta tramvajs TRAMVAJI No Juglas uz Imantu plkst. 17.05 18.00 18.37 19.57 20.58 21.21 21.38 22.03 22.27 22.52 23.27 No Imantas uz Juglu plkst. 17.11 18.27 19.18 20.14 21.07 21.40 22.02 22.25 22.47 23.11 23.35 No p.v. „Grēcinieku iela” uz Imantu plkst. 16.33 17.43 18.38 19.15 20.35 21.36 21.59 22.15 22.40 23.04 23.29 0.04 No p.v. „Grēcinieku iela” uz Juglu plkst. 17.36 18.52 19.43 20.39 21.32 22.05 No Imantas uz 5. tramvaju depo 22.27 22.50 23.12 23.36 0.00 Brīvības ielā plkst. 22.19 22.53 23.59 0.34 5. maršruta tramvajs No Iļģuciema uz Mīlgrāvi plkst. 17.11 17.58 18.55 19.18 20.16 21.13 21.36 22.23 23.40 No Mīlgrāvja uz Iļģuciemu plkst. 16.54 17.21 18.08 18.55 19.52 20.15 21.13 22.07 22.30 23.23 No p.v. „Grēcinieku iela” uz Mīlgrāvi plkst. 17.31 18.18 19.15 19.38 20.36 21.33 21.56 22.43 0.00 No p.v. „Grēcinieku iela” uz Iļģuciemu plkst. 16.44 17.32 17.59 18.46 19.33 20.30 No Iļģuciema līdz p.v. „13. janvāra iela”, 20.53 21.51 22.44 23.07 0.00 uz 3. tramvaju depo Fridriķa ielā plkst. 23.11 23.31 0.23 No Mīlgrāvja līdz p.v. „Nacionālā Opera”, uz 3. tramvaju depo Fridriķa ielā plkst. 0.35 7. maršruta tramvajs No Ausekļa ielas uz Ķengaragu plkst. 17.45 18.45 19.19 20.14 20.49 21.23 22.05 22.28 22.53 23.18 23.40 0.05 No Ķengaraga uz Ausekļa ielu plkst. 17.11 18.11 18.45 19.40 20.15 20.49 21.32 21.55 22.19 22.45 23.06 23.32 10. maršruta tramvajs No Centrāltirgus uz Bišumuižu plkst. 17.41 18.05 18.41 19.11 19.35 20.53 21.17 22.02 22.26 23.14 23.26 23.50 0.02 No Bišumuižas uz Centrāltirgu plkst. 17.08 17.32 18.08 18.38 19.02 20.20 20.44 21.32 21.56 22.44 23.32 23.56 0.08 0.26 0.38 11. maršruta tramvajs No Ausekļa ielas uz Mežaparku plkst. 16.01 17.37 18.17 18.43 19.56 20.23 20.40 21.26 21.49 22.10 22.31 22.52 23.13 23.34 23.45 0.05 No Mežaparka uz Ausekļa ielu plkst. 17.00 18.05 19.18 20.10 21.12 21.32 21.53 22.14 22.35 22.56 23.17 23.38 23.59 No Mežaparka uz Stacijas laukumu No Ausekļa ielas uz 5. tramvaju depo Brīvības ielā plkst. plkst. 0.19 20.47 0.30 23.54 0.51 0.15 0.37

9. maršruta trolejbuss TROLEJBUSI No Stacijas laukuma uz Iļģuciemu plkst. 17.56 18.37 19.15 19.47 20.21 20.55 21.30 22.05 22.40 23.13 23.28 23.43 No Iļģuciema uz Stacijas laukumu 0.05 plkst. 17.27 18.08 18.46 19.21 19.56 20.30 21.05 21.40 22.15 22.48 23.03 23.18 No Iļģuciema uz 2. parku Jelgavas ielā 23.33 plkst. 23.48 0.03 0.18 0.41 14. maršruta trolejbuss No Esplanādes uz Mežciemu plkst. 16.30 17.43 18.10 19.07 19.37 20.30 21.31 22.02 22.49 23.34 0.05 No Mežciema uz Esplanādi plkst. 17.10 17.37 18.34 19.04 19.59 21.00 21.31 22.18 23.03 23.34 No Mežciema uz 2. parku Jelgavas ielā plkst. 0.12 0.43 15. maršruta trolejbuss No Latvijas Universitātes uz Ķengaragu plkst. 16.14 16.44 17.25 17.55 18.35 19.09 19.59 20.33 21.30 21.45 22.15 22.35 22.54 23.17 0.05 No Ķengaraga uz Latvijas Universitāti plkst. 15.42 16.12 16.53 17.23 18.03 18.37 19.29 20.02 20.58 21.15 21.44 22.05 22.23 22.45 23.30 No Ķengaraga uz 1. parku Ganību dambī plkst. 22.52 23.09 23.51 0.38 17. maršruta trolejbuss No Centrālās stacijas uz Purvciemu plkst. 16.17 17.45 18.32 19.17 20.06 20.33 21.36 22.08 22.59 23.23 23.38 0.02 No Purvciema uz Centrālo staciju plkst. 17.11 17.58 18.43 19.34 20.01 21.04 21.36 22.27 22.51 No Purvciema uz 2. parku Jelgavas ielā plkst. 23.39 0.05 0.17 0.41 18. maršruta trolejbuss No Centrālās stacijas uz Mežciemu plkst. 17.53 18.53 19.24 20.15 20.39 21.35 22.14 23.04 23.26 23.40 0.05 No Mežciema uz Centrālo staciju plkst. 17.17 18.17 18.48 19.42 20.06 21.02 21.41 22.31 22.53 23.04 23.30 No Mežciema uz 2. parku Jelgavas ielā plkst. 23.42 0.04 0.18 0.43 22. maršruta trolejbuss No Centrālās stacijas uz Pļavniekiem plkst. 16.45 17.16 17.45 18.20 19.00 19.35 20.02 20.31 21.17 21.35 22.19 22.39 23.19 23.40 0.05 No Pļavniekiem uz Centrālo staciju plkst. 17.15 17.50 18.30 19.05 19.35 20.04 20.48 21.06 21.52 22.12 22.52 23.10 No Pļavniekiem uz 1. parku Ganību dambī 23.38 plkst. 23.48 0.09 0.34 27. maršruta trolejbuss No Stacijas laukuma uz Ziepniekkalnu plkst. 17.45 18.36 19.06 20.04 20.34 20.59 21.31 22.11 22.46 23.21 23.37 0.05 No Ziepniekkalna uz Stacijas laukumu plkst. 17.14 18.05 18.35 19.35 20.05 20.30 21.02 21.42 22.17 22.51 23.34 No Ziepniekkalna uz 2. parku Jelgavas ielā plkst. 21.35 23.57 0.13 0.41