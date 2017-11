Savā „Facebook” profilā viņš ierakstījis: „Manā rīcībā vēl nav pilns Augstākās tiesas spriedums Neo lietā, bet, izlasot AT pārstāves komentāru, es saprotu to apmēram tā – „Malacis, ka izglābi tantiņu uz ielas. Par to, ka glābšanas dēļ izbira produkti, mēs tevi attaisnojām, bet par to, ka tu, glābjot tantiņu, izskrēji uz ielas pie sarkanās gaismas, pienākas sods”.

Viņa ieraksts izpelnījies plašu sociālo tīklu lietotāju atbalstu, kuri tagad steidz slavēt Neo un nopulgot tiesu sistēmu:

Ilmārs Poikāns, vairāk pazīstams kā hakeris NEO, ir Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta pētnieks. Kļuvis pazīstams pēc VID datu noplūdes skandāla, kura rezultātā drošības cauruma dēļ no Valsts Ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas noplūda apmēram 7,4 miljoni dokumentu, kurus viņš publicēja 2010. gada sākumā, plašākai sabiedrībai atklājot tolaik noslepenotās amatpersonu algas. Vairākus gadus ilga tiesas prāvas, kurās NEO apsūdzēja pēc Krimināllikuma 200.panta otrās daļas, proti, par ekonomisko un citu ziņu, kuras ir komercnoslēpums, neatļautu iegūšanu savai vai citas personas lietošanai.