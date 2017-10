Dienu pirms solītā pirmā sniega kaujas gatavībā ir 59 tīrītāji

Jau no pagājušās nedēļas, līdz ko parādījās pirmās negatīvās gaisa temperatūras, Rīgas ielās dežurē trīs ceļu uzturēšanas mašīnas, kuras galvenokārt saimnieko pārvadu un tiltu tuvumos, jo tur apledojums rodas visātrāk. Ielu un tiltu uzturēšanas uzņēmumi Rīgā dežūrē visu diennakti, lai līdz ar apledojuma veidošanos nekavējoties ceļus varētu apstrādāt ar pretslīdes materiāliem.

Pilsētas ceļu uzturēšanas budžets visa gada garumā tiek iedalīts no decembra līdz nākamā gada decembrim. No 2016.gada decembra līdz 2017.gada 30.novembrim piešķirtais un izlietotais finansējums šobrīd ir 16,5 miljoni eiro un parasti aptuveni puse budžeta tiek tērēta ziemas darbiem. No 2015.gada līdz 2016.gada decembrim šis finansējums bija 8,38 miljoni eiro.

Ahuna-Ozola skaidro, ka iepriekš prognozēt ceļu uzturēšanas izmaksas ziemas periodā nav iespējams, jo tās atkarīgas no laika apstākļiem un sniega apjoma. Ja gada beigās tiek konstatēts, ka sāk pietrūkt līdzekļi ziemas uzturēšanas darbiem, tie tiek piešķirti papildus.

Arī šogad, atkarībā no sniega apjoma, prioritāri tiks tīrītas maģistrālās ielas, kurās ir intensīva satiksme vai sabiedriskā transporta kustība, kā arī ielas, kurās ir sabiedrībai nozīmīgi objekti - skolas, poliklīnikas, bērnudārzi un citi.

Ja temperatūra ir pastāvīga un bez sniegšanas, tad kaisīšanas darbi nav nepieciešami, savukārt, ja gaisa temperatūra ir svārstīga - naktī ir mīnusi, bet pa dienu plusi, tad uz ielām veidojas apledojums un kaisīšana ir regulāra.

Saskaņā ar uzturēšanas darbu līgumiem, maģistrālām ielām, kurās ir intensīva satiksme vai sabiedriskā transporta kustība, tiltiem un pārvadiem ir jābūt attīrītiem no sniega trīs stundas pēc snigšanas beigām.

Pabeidzot tīrīšanas darbus pilsētas galvenajās ielās, ziemas tehnika tiek nosūtīta uz rajona nozīmes ielām. Šīs ielas iztīrīt var tikai dienas laikā, jo vakaros un naktīs tajās ir novietoti personīgie transporta līdzekļi un sniega tehnika fiziski netiek cauri. "Tāpēc bieži ir novērots, ka traktors atbrauc, un pabrauc garām," norāda pārstāve.

Lai šo situāciju risinātu, departaments izvieto pagaidu apstāties un stāvēt aizliegts ceļa zīmes, taču iedzīvotāji tās nereti ignorē, tādā veidā kavējot ceļu apsaimniekotāju darbu, norāda pārstāve.

Kopumā, tāpat kā pagājušajā sezonā, departamenta rīcībā ir 34 kompleksie ielu tīrītāji un kaisītāji, 16 ietvju tīrītāju un kaisītāji, septiņi auto greideri un divi sniega savācēji.

Apsaimniekošanas darbus pilsētā veic pilnsabiedrības "Labais krasts" un "Kreisais krasts", kuri katrs ir atbildīgs par savā Daugavas pusē esošo ceļu stāvokli.