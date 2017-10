Kasjauns.lv jau rakstīja, ka Krievijas Valsts domes Drošības un korupcijas apkarošanas komitejas priekšsēdētāja vietniece Nataļja Poklonska nosūtījusi pieprasījumu ģenerālprokuroram Jurijam Čaikam ar lūgumu pārbaudīt, vai Alekseja Učiteļa filma „Matilde”, kas stāsta par cara Nikolaja II jaunības dēku ar baletdejotāju Matildi Kšesiņsku, neaizvaino ticīgo reliģiozās jūtas. Kā zināms, Krievijas pareizticīgā baznīca Nikolaju II un viņa ģimeni atzinusi par svētiem un godājamiem mocekļiem. Viņu labās un tikumīgās īpašības neesot apšaubāmas un tādēļ „Matilde” esot jāaizliedz. Krievijā notikušas vairākas demonstrācijas un arī izteikti draudi dedzināt kinoteātrus, kuros demonstrēs „Matildi”.

Latvijā līdz šim prasības par filmas aizliegšanu nav izskanējušas. Bet nu, pēc visa spriežot, arī pie mums ir uzradušies krievu monarhisti, kuri ir nikni uz šo filmu, kura nedēļas beigās sāks izrādīt arī Latviju.

Izdevniecība „Sol Vita”, kura izdod krievu ezoteriķes Tatjanas Mikušinas sacerējumus, kuros viņa apgalvo, ka sazinās ar „Dievišķiem Valdoņiem”, lai sabiedrībā iedzīvinātu tikumiskās un morāles principus , izdevusi anonīma autora brošūru „Imperators Nikolajs II. Krusta ceļš”.

Grāmata, kura pretendē uz Krievijas pēdējā cara reabilitāciju, ir pārsātināta ar krievu monarhistu izteicieniem, ka Nikolajs II ir valdnieks no Dieva, Krievijas glābējs un tamlīdzīgi, kuru nepamatoti nomelno Krievijas ienaidnieki. Iestāšanas pret caru ir Dieva noliegšana. Cars Krieviju ir pasargājis no Rietumu kaitīgās ietekmes, cēlis labklājību un impērisko Krieviju padarījis teju vai par zelta bedri. Autors aizrunājies pat tiktāl: „Cara ģimene bija retākais briljants Krievijas impērijas kronī, briljants, kuru nevienam nav slinkums apmētāt ar dubļiem”.

Pirms filmas „Matildes” iznākšanas uz Latvijas kinoekrāniem, latviešiem bezmaksas tiek dāļātas grāmatiņas par cara Nikolaja II svētumu un aicinājums ignorēt viņu it kā nomelnojošo filmu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Šo brošūru, kuras cena internetveikalos svārstās no trim līdz četriem eiro, Grāmatu svētku apmeklētājiem „Sol Vitas” darbinieces dāļāja par velti, sakot, ka „labi cilvēki” saziedojuši naudu, lai to visi varētu dabūt par velti. Grāmatiņā klāt bija ievietota zīmīte, kurā visus aicināja apmeklēt internetvietnes, kuras nogāna filma „Matilde”. Tādas izveidotas arī latviešu valodā.

Vietnē tikumiba.net citēti Mikušinas vārdi: „Vajag aizstāvēt katru svēto, katru cilvēku, kas tiek apmelots pilnīgi nepelnīti, aizstāvēt viņa labo vārdu nepieciešams visiem kopā” un turpināts: „Kāpēc notiekošais ap mākslas filmu „Matilde” attiecas arī uz Latviju? Tāpēc, ka latvieši bija starp tiem, kas, it kā cīnoties par savas tautas brīvību, iesaistījās Krievijas cara Nikolaja II valdības gāšanā, kas noveda pie visas cara ģimenes nežēlīgas noslepkavošanas bez tiesas un izmeklēšanas, kā arī neskaitāmu cilvēku dzīvību zaudēšanas turpmākajos gados. Tātad – Latvijas brīvība tika iegūta brutālā, agresīvā, uz meliem un nodevību balstītā ceļā. Līdz pat šai dienai neviens Latvijā nerunā par to, kas īstenībā notika pirms 100 gadiem. Netiek stāstīts par to, kāds patiesībā bija cars un viņa ģimene, kā cara valdīšanas laikā uzlabojās Krievijas impērijas ekonomikas un tautsaimniecības rādītāji – gluži pretēji: visa informācija, kas parādās saistībā ar Krieviju, ir tikai negatīva un bieži vien klaji melīga”.

Filmas „Matilde” izplatītāja – „Acme Film Latvija” pārstāve Inese Apse Kasjauns.lv pavēstīja, ka Latvijā neviens pie filmas izrādītājiem nav vērsies ar potestiem – aicinot filmu nedemonstrēt vai uzrīkot grautiņus kinoteātrī.