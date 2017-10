Biļešu tirdzniecību plānots sākt janvārī, plašāka informācija būs pieejama novembrī. Biļešu cenas plānotas no diviem līdz 65 eiro. Skatītāju vietu skaits Daugavas stadionā palielināsies no 5000 iepriekš līdz 10 000 pēc rekonstrukcijas, Mežaparka Lielajā estrādē varētu palielināties no 22 000 vietām līdz 30 000 pēc rekonstrukcijas pirmās kārtas. Vienā reizē pircējam uz vienu pasākumu būs iespējams nopirkt līdz četrām biļetēm, bet ielūgumu skaits nepārsniegs 2% no kopējā biļešu skaita.

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki Rīgu pieskandinās no nākamā gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Svētkus organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Programma solīta ļoti krāšņa, būs gan maksas, gan bezmaksas sarīkojumi. “Esam pārliecināti, ka ikvienam būs iespēja sajust Latvijas valsts simtgadei veltīto Dziesmu un deju svētku īpašo gaisotni,” teic svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča.