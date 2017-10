Dimanta: "Veselības apdrošināšanu ieviest un menedžēt nav iespējams"

Sabiedrība RīgaTV 24

“Mēs pašlaik it kā ieviešam sociālo apdrošināšanu un vienai grupai noņemam to lielāko grozu – tiem, kas nemaksā sociālo nodokli. Patiesībā jau tā nav nekāda veselības vai sociālā apdrošināšana. Tas ir tikai nosaukums. To dzīvē nav iespējams ieviest,” labdarības fonda “Ziedot.lv” vadītāja Rūta Dimanta apgalvoja RīgaTV 24 raidījumā "Preses klubs", komentējot plānus ieviest obligāto veselības apdrošināšanu, sadalot veselības aprūpes pakalpojumus divos grozos.