Grupa pārstāv "sintpopa" žanru un ir dibināta 1983.gadā. Tā ir pazīstama kā viena no veiksmīgākajām astoņdesmito gadu vācu muzikālajām apvienībām ar tādām dziesmām kā "Big in Japan", "Forever Young", "Sounds Like a Melody" un citām.

Vēlākajos daiļrades gados "Alphaville" pievērsās sarežģītākām muzikālām struktūrām un kopumā ir izdevusi septiņus albumus. Jaunākais "Strange Attractor"iznācis šogad. Šobrīd grupa Mariana Golda vadībā turpina koncertdarbību, norāda organizatori.