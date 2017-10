Dome šogad noteikusi piecas atbalstāmo profesionālo studiju specialitātes – fizikas un ķīmijas skolotāji, ārsti, izņemot ģimenes ārstus, pianisti un mūziķi.

Liepājā, tāpat kā visā Latvijā, nākotnē varētu trūkt jauno fizikas un ķīmijas skolotāju, jo ievērojama daļa šo mācību priekšmetu skolotāju pašlaik ir vecumā no 52 līdz 65 gadiem, bet aizvien mazāk izglītojamo izvēlas kārtot centralizētos eksāmenus eksaktajos mācību priekšmetos. Arī augstskolu absolventu īpatsvars matemātikas, ķīmijas, fizikas un tehnoloģiju jomā Latvijā ir viens no zemākajiem Eiropā.

Liepājas pašvaldības stipendijas piešķir studentiem, kuri mācās valsts akreditētajās izglītības iestādēs, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas. Priekšrocības ir tiem, kuriem ir augstāka vidējā atzīme. Uz stipendiju var pretendēt pilna laika studenti, sākot no otrā kursa, bet ārstu specialitātē – no sestā kursa.

Stipendijas apmērs mēnesī pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem ir 50% no minimālās algas (pašlaik 380 eiro, nākamgad 450 eiro pirms nodokļiem), maģistrantūrā – 75%, doktorantūrā un rezidentūrā – visi 100 procenti.

Pēc studiju beigšanas stipendiātam pašvaldībā jānostrādā vismaz trīs gadi. Kopš 2014. gada šādu atbalstu saņēmuši pieci stipendiāti – topošie mediķi, kopumā izlietojot aptuveni 25 330 eiro.