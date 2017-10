Leģendas atdzīvojas tradicionālajos Rīgas Ziemassvētku koncertos Ķīpsalā

Rīgas Ziemassvētku koncertos uzstāsies Rīgas Doma meiteņu koris “Tiara” diriģentes Airas Birziņas vadībā, vokālā grupa “Schola Cantorum Riga”, muzicēs kamerorķestris koncerta mākslinieciskā vadītāja Rūdolfa Bērtiņa vadībā. Programmā savīsies mūsdienas ar klasiku, skanēs plašas noskaņu amplitūdas muzikālais repertuārs, tostarp labi pazīstami ārzemju un pašmāju skaņražu sacerējumi – Karla Dženkinsa, Leonarda Koena, Uģa Prauliņa, Jāņa Lūsēna, Zigfrīda Muktupāvela, Jāņa Šipkēvica, Aigara Grāvera u. c. mūzika.

Diriģente Aira Birziņa.

Koncertā saulgriežu mistēriju ar pārpasaulīga skaistuma mūziku piepildīs kā meiteņu koris un viduslaiku noskaņu atmodinoši skaņdarbi, tā arī populāras melodijas, piemēram, dziesma “Ziema” no “Prāta Vētras” repertuāra, kam klātesošie noteikti dziedās līdzi.

Latviešu dzīvesziņā palīdzēs ielūkoties valdzinošā etnodžeza dziedātāja Elza Rozentāle. Viņas daudzveidīgais talants spodrināts arī šovā “Cabaret”, kura atskaņas būs baudāmas gaidāmajos koncertos, un šeit dzims jauns duets: Elza Rozentāle un publikas iemīļotais dziedātājs Andris Ērglis. Viņa aizkustinošā balss ievibrēs dvēseles stīgas Uģa Prauliņa, Jāņa Lūsēna u. c. kompozīcijās.

Etnodžeza dziedātāja Elza Rozentāle.

Ar spānisku saules siltumu no savas pašreizējās mītnes zemes uz Rīgu dosies dziedātājs un dziesmu autors Gunārs Kalniņš. Skanēs paša Gunāra sacerējums “O, happy day”, un solistu pulkam pievienosies arī kāds dziedātājs, ko pagaidām vēl paturēsim noslēpumā.

Dziedātājs un dziesmu autors Gunārs Kalniņš.

Koncerta mugurkauls – Airas Birziņas vadītais Rīgas Doma meiteņu koris “Tiara”, kura skanīgās balsis piepildīs abas koncerta daļas. Šogad koris svin 20 gadu jubileju, un meiteņu sniegumā skanēs fragmenti no Uģa Prauliņa starptautiskas atzinības vainagotā cikla “Odi et Amo”, kas 1999. gadā tika atzīts par Gada ierakstu Latvijā. Jau 90. gadu vidū šādu viduslaiku mūzikas sakausējumu ar mūsdienu izteiksmi radīja komponists Karls Dženkinss projektā “Adiemus”, kura mūziku dzirdēsim arī Rīgas Ziemassvētku koncertos. Jaunā skanējumā kora sniegumā atdzīvosies arī dziesma “Vindo” no vokālās a capella grupas “Cosmos” repertuāra.

Pērn savu 20 gadu radošās darbības jubileju atzīmēja Guntara Prāņa vadītā senās mūzikas vokālā grupa “Schola Cantorum Riga”, kuras prioritāte ir viduslaiku dziedājumi. Arī Ķīpsalas Ziemassvētku koncertu apmeklētājiem būs iespēja sajusties kā klostera mūru ieskāvienā, baudīt L. Koena himnu “Aleluja” un vienoties ar solistu ansambli Aigara Grāvera dziesmā “Nāc!”.

Mākslinieciskais vadītājs – Rūdolfs Bērtiņš, scenogrāfs – Oskars Dreģis, stila konsultante – Anete Agneta Krišjanova.

Koncertu sākums: 25. decembrī plkst. 17.00, 26. decembrī plkst. 14.00.

Biļetes iepriekšpārdošanā: “Biļešu paradīzes” kasēs visā Latvijā vai tīmekļa vietnē www.bilesuparadize.lv. Biļešu cena iepriekšpārdošanā: 12–30 EUR! Informācija par biļešu rezervēšanu, grupu atlaidēm un pieteikumiem pa tālr.: 67067500 vai e-pastu: music@bt1.lv. Ieeja koncertā no 6 gadu vecuma. Pērkot „Ģimenes biļeti” (4 līdz 8 personām) – 10 % atlaide.

Ziemassvētku koncerti Ķīpsalā notiek jau kopš 2004. gada, un tajos klausītāju sirdis priecējuši daudzi no Latvijas izcilākajiem dziedātājiem un mūziķiem, gan akadēmiskā, gan populārā žanra pārstāvji.

Koncertu rīko “BT 1 Music” ar Rīgas domes atbalstu.

