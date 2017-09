Darbs pie iestudējuma tika uzsākts pērnā gada vasarā. Iestudējums balstīts uz leģendu par "Turaidas rozi", par kuru Liepiņš jau 2000.gadā radīja iestudējumu "No rozēm un asinīm". Komponists gan nolēma, ka vēlas izveidot jaunu interpretāciju šai leģendai, tādēļ 17 gadus vēlāk tapusi "Turaidas roze".

"Sākot iestudēt jebkuru klasisko operu, ir jau priekšstats par to, kādai viņai ir jābūt. Mēs zinām, ko mēs sagaidām no "Aīdas", ko sagaidām no Pučīni operas. Bet iesākot šādu darbu, mēs sākam no nulles, jo mums nav nekādu priekšrakstu un standartu, pēc kuriem šis darbs jāiestudē," sacīja LNO valdes priekšsēdētājs, komponists Zigmars Liepiņš.

Marijas lomu iestudējumā interpretēs Laura Teivāne, Marlēna Keine un Jūlija Vasiļjeva, Jakubovska lomā būs Jānis Apeinis, Rihards Načanovskis un Juris Ādamsons. Burves lomā iejutīsies Dana Bramane un Sonora Vaice, bet Greifa lomā - Krišjānis Norvelis un Armands Siliņš. Viktoru atveidos Raimonds Bramanis un Juris Pope, Lūzmu interpretēs Laura Grecka un Ilona Bagele. Brukūzītis - Mihails Čuļpajevs un Viesturs Jansons, Madaļa - Sabīne Krilova un Laura Purena, Skrudrics - Kalvis Kalniņš un Rihards Millers. Iestudējumā piedalīsies arī Latvijas Nacionālā baleta dejotāji, Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas audzēknes, kā arī LNO koris un orķestris.

Iestudējuma muzikālais vadītājs un diriģents ir Mārtiņš Ozoliņš, diriģents - Jānis Liepiņš. Darbs tapis Ināras Sluckas režijā, scenogrāfiju veidojis Mārtiņš Vilkārsis, bet horeogrāfiju - Elita Bukovska. Operas producente ir Kristīne Zvirbule, videomākslinieks - "-8".

Operas pirmizrāde šodien plkst.19 būs skatāma arī tiešraidē Latgales vēstniecībā "Gors".

Kā ziņots, LNOB 2017./2018.gada sezonā veidos piecus jauniestudējumus - Zigmara Liepiņa operu "Turaidas Roze" ar Kaspara Dimitera libretu, baletu "Dons Žuans" ar Volfganga Amadeja Mocarta un Friderika Šopēna mūziku, Igora Stravinska operu "Izvirtības hronika", Jura Karlsona baletu "Antonija #Silmači" un Gaetāno Doniceti operu "Dons Paskvāle".

Atjaunojuma pirmizrādi piedzīvos Džakomo Pučīni operas "Turandota" iestudējums. Sezonas laikā būs baudāmi arī vairāku viesmākslinieku sniegumi. Viņu vidū būs diriģents Daniels Orens, operzvaigznes Dināra Alijeva, Inga Kalna, Aleksandrs Antoņenko, Luks Roberts, Franko Vasallo, Andreass Bauers un citi.