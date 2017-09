Braiens Adamss vairāk nekā 30 gadu garās karjeras laikā izdevis 13 studijas albumus. (Foto: Vida Press)

Ar jaunām dziesmām un iemīļotām balādēm Rīgā atgriezīsies rokmūzikas zvaigzne Braiens Adamss

Sabiedrība LETA

"Arēnā Rīga" 2018.gada 3.maijā uzstāsies kanādiešu rokmūziķis Braiens Adamss, izpildot jaunās dziesmas no sava albuma "Get Up", informēja pasākuma rīkotāju pārstāve Līva Toniņa.