Pēc ekspertīzes noskaidrots, ka cietušā sejā slepkava izdarījis 11 griezienus. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess par slepkavību, kas izdarīta ar sevišķu cietsirdību. Aizturētajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis apcietinājums.

14. septembra rītā Pļavniekos kāds iedzīvotājs pamanījis uz ceļa guļam smagi ievainotu vīrieti. Aculiecinieks nekavējoties izsaucis Valsts policiju, Neatliekamo medicīnisko palīdzību un Ceļu policiju, jo sākotnēji šķitis, ka vīrietis cietis ceļu satiksmes negadījumā. Izsaukuma brīdī cietušais vēl bijis dzīvs. Diemžēl ceļā uz slimnīcu, viņš mira.

14. septembra vakarā pēc cietušā sekcijas noskaidrots, ka cietušajam nodarīti miesas bojājumi ar nazi un tā bijusi slepkavība.

Valsts policijas Rīgas Ķengaraga iecirkņa policisti sadarbībā ar Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Slepkavību atklāšanas un personu meklēšanas nodaļas darbiniekiem nekavējoties uzsāka slepkavas meklēšanas darbus. Tika apsekota visa Pļavnieku apkārtne, izņemti video ieraksti gan no kafejnīcām, gan veikaliem, gan mājām. Vienā no video ierakstiem likumsargi pamanīja, ka cietušais atradies kādā kafejnīcā kopā ar vīrieti. Alkohola reibumā abi no kafejnīcas telpām izgājuši. Video materiālā redzams, ka vīrietis sākotnēji ar nazi iedūris cietušajam kājā pēc kā sekojuši vairāki dūrieni un griezieni sejā. Jāpiemin, ka kopumā vīrietis cietušā sejā veicis 11 griezienus.

Izmeklēšanas laikā likumsargi noskaidroja slepkavas personību, kā rezultātā viņš tika atrasts un aizturēts. 1997. gadā dzimušais aizturētais iepriekš policijas redzeslokā nav nonācis. Slepkavības motīvi vēl tiek skaidroti.

Saistībā ar notikušo tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 117. panta ceturtā punkta – par slepkavību, kas izdarīta ar sevišķu cietsirdību. Par šādu noziegumu soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas Aizturētajam 16. septembrī tika piemērots drošības līdzeklis apcietinājums.