Pirmo reizi Latvijā pacientam ar plaušu vēzi veikta unikāla operācija

Lietiņa skaidroja, ka šī operācija veikta, caur četrus centimetrus lielu iegriezumu ievadot krūškurvī speciālus instrumentus un videokameru, kas attēlu no krūškurvja iekšienes pārraida uz monitoru, ļaujot ķirurgam veikt nepieciešamās manipulācijas. Šāda veida krūškurvja operācijas ar uniportālu pieeju jeb caur vienu iegriezumu Latvijā veic vien divus gadus, un tās prasa speciālas iemaņas un lielu ķirurga meistarību.

Pēc slimnīcas pārstāves paustā, RAKUS veiktā operācija Latvijā ir unikāla ar to, ka tās gaitā veikta arī bronhu plastika - izgriezta ļaundabīgā audzēja skartā galvenā bronha daļa un atlikusī daļa savienota ar veselajiem bronhiem, ļaujot izvairīties no visas plaušas izņemšanas un plaušai maksimāli saglabāt savas funkcijas. Bronhu sašūšana, veicot šādu maz invazīvu operāciju, prasa īpašu precizitāti un rūpību, un to ar šādu ķirurģisko pieeju veic vien atsevišķās klīnikās pasaulē, norādīja Lietiņa.

Sarežģīto operāciju veica ķirurgs Ints Siliņš, asistējot ķirurgam Rihardam Mikilpam-Mikgelbam. Par anestēziju gādāja anestezioloģe Ingrīda Saba un anestēzijas māsas Marika Dežurova un Ilga Priekule. Operācijas veiksmīgu norisi nodrošināja arī operāciju māsas Baiba Giptere un Anda Vanaga, kā arī māsu palīdze Oksana Rumjanceva. "Šī operācija mums bija liels izaicinājums, un par tās veiksmīgu norisi noteikti jāpateicas visai komandai, jo viens ķirurgs to nevar paveikt," sacīja operējošais ķirurgs Siliņš.

Operāciju veica 72 gadus vecam pacientam, kuram plaušu vēzis tika atklāts samērā nejauši. Ģimenes ārsts kungu profilaktiskos nolūkos bija nosūtījis uz plaušu rentgenu, ko viņš vairākus gadus nebija veicis, un rentgenogrammā atklājās izmaiņas. Tālākie izmeklējumi atklāja plaušu vēzi, kas atrodas labās plaušas centrā un skāris arī galveno bronhu.

Šādos gadījumos parasti veic visas plaušas izņemšanu vai audzēja izoperēšanu un bronhu plastiku, plaši atverot krūškurvi. Atveseļošanās process pēc tik vērienīgas ķirurģiskas iejaukšanās bieži ir ilgs un smags, un ne visi to iztur. Savukārt pēc šādas saudzīgas mazinvazīvas operācijas, kāda tika veikta pacientam, atgūšanās parasti notiek dažās dienās, ļaujot pacientam visai ātri atgriezties ierastajā dzīves ritmā, skaidro Lietiņa.

Viņa piebilda, ka operācijas laikā kopā ar audzēju pacients zaudēja tikai trešdaļu labās plaušas, kuras iztrūkums īpaši neietekmēs pacienta pašsajūtu un fiziskās spējas. Pacientiem, kuriem izņem visu plaušu, elpošanas nepietiekamības dēļ bieži nākas samierināties ar aizdusu un dažādiem ierobežojumiem fizisko aktivitāšu ziņā.

Operācija ilga vairāk nekā piecas stundas, un, neraugoties uz cienījamo vecumu, pacients patlaban jūtas apmierinoši un drīz varēs doties mājās, atklāja Lietiņa.

Tuberkulozes un plaušu slimību centra ķirurgi pēdējo gadu gaitā aizvien biežāk izmanto pašlaik modernāko un saudzīgāko videotorakoskopisko pieeju, kad operācija tiek veikta caur vienu vai vairākiem nelieliem iegriezumiem, izmantojot speciālus instrumentus un videokameru. "Angļu presē to dēvē par "keyhole surgery" jeb ķirurģiju caur atslēgas caurumiem, un tai ir ļoti daudz priekšrocību - mazāks pēcoperācijas sarežģījumu risks, ievērojami mazāk sāpju un ātrāka atlabšana pēc operācijas," skaidro ķirurgs Mikilps-Mikgelbs.