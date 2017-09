Šajā pārraidē skaļi pateikts arī pretrunīgais fakts, par ko daudzi aizkulisēs apsprieda jau iepriekš – ka štata vietu ir saglabājusi Hermaņa dzīvesbiedre Kristīne Krūze, kura ilgu laiku pavadījusi bērnu kopšanas atvaļinājumā un pērn atgriezusies teātrī ar vienu režijas darbu. Hermanis pats uzskata, ka viņa sieva ir konkurētspējīga.

Portāls lsm.lv atgādina, ka pārmaiņas JRT bija pēkšņas. Vairākus gadu galveno vērību veltījis iestudējumiem Eiropā, šīs vasaras sākumā Alvis Hermanis paziņoja, ka ir atgriezies un viņa galvenā prioritāte atkal ir Jaunais Rīgas teātris. Gadus, kamēr tiks rekonstruēta teātra vēsturiskā ēka, viņš veltīs, lai reorganizētu visu teātri. 15. jūnijā seši aktieri – Gatis Gāga, Varis Piņķis, Iveta Pole, Edgars Samītis, Andis Strods un Liena Šmukste – tika informēti par darba attiecību izbeigšanu ar 30. jūniju.

"Viņi pārgāja ārštatā ne tāpēc, ka slikti aktieri, bet tāpēc, ka trupas iekšējā konkurence ir tāda, ka aktieri, kas tika uzņemts pirms 10 gadiem jaunā aktiera statusā, tagad pāriet citā vecuma grupā pie onkuļiem un tantēm, un tur jau priekšā ir kaut kāda kompānija. Tur izmainās konkurences konteksts," skaidro Hermanis. "Kopš 1991.gada Latvija dzīvo kapitālisma apstākļos. Visās profesijās ir konkurence. Aktieris nedrīkst būt izņēmums. Štata aktieri kaut kādā veidā ir bijuši pasargāti no konkurences. Tas nav pareizi. Tas nav skatītāju interesēs.

Minētajiem sešiem aktieriem tika piedāvāts parakstīt vienošanos par darbu ārštatā un spēlēt savas lomas, kamēr viņu izrādes vēl ir repertuārā. Tikai Varim Piņķim tika piedāvāts spēlēt vienā no nākamās sezonas jauniestudējumiem. Neapstrīdot teātra mākslinieciskā vadītāja tiesības lemt par trupu, aktieri joprojām ir šokēti – ne tikai par faktu, bet vairāk pat par veidu, vēstī lsm.lv.

Samītis: “Nekādu skaidrojumu nebija, atskaitot to, ka esmu tik vājš, ka no manis grib tikt vaļā”

"Tur jau nebija iespēju. Abpusēja vienošanās piespiedu kārtā," raidījumam "Kultūršoks" norāda aktrise Iveta Pole.

"Tev piezvana, jāatnāk, tev paziņo, un viss. Nebija tā, ka kāds izstāstītu, ka tālākā teātra sezona vai ceļš ir tāds, nekas netika paskaidrots, nolika fakta priekšā un viss," stāsta aktrise Liena Šmukste.

"Sev tādu īstu skaidrojumu es nevaru atrast, atskaitot to, ka, jā, es esmu tik vājš, ka no manis vajag tikt vaļā," raidījumā “Kultūršoks” spriež aktieris Edgars Samītis.

Gāga: “Ja cilvēki 10 gadus strādā teātrī un nes Latvijas vārdu pasaulē, viņi ir pelnījuši vairāk cieņas”

"Nekad, komunicējot aci pret aci, pa šiem gadiem nav izskanējuši pārmetumi, ka nepietiekami labi veicu savu darbu, vienmēr ir bijuši atzinīgi vārdi skalā no labi līdz ļoti labi," stāsta aktieris Gatis Gāga. "Tas lielākais cepiens ir par veidu, kādā tas notika. Es uzskatu, ka cilvēki, kas vairāk nekā 10 gadus ir godprātīgi strādājuši un nesuši JRT vārdu Latvijā un pasaulē, viņi bija pelnījuši vairāk cieņas."

Hermanis nešaubās: viņa sieva konkurenci iztur

Publiski noklusēts, aizkulisēs tomēr tiek apspriests pretrunīgi vērtējamais fakts, ka štata vietu saglabājusi Hermaņa sieva Kristīne Krūze, kura pēdējos gadus pavadījusi bērna kopšanas atvaļinājumā un atgriezusies teātrī pērn ar vienu režijas darbu. Šajā sezonā viņai ir galvenā loma Hermaņa atkal iestudētajā „Marķīzē de Sadā”. Pats Hermanis gan raidījumam “Kultūršoks” atzīst: viņš nešaubās, ka viņa sieva konkurenci iztur.

Pole: “Jā, es spēlēšu. Es mainu attieksmi”

Šonedēļ pēdējais no sešiem atlaistajiem aktieriem – Gatis Gāga parakstīja vienošanos par darbu ārštatā. Taču tas nenozīmē, ka viņus visus skatītāji turpmāk redzēs līdzšinējās izrādēs uz JRT skatuves.

"Es esmu piekritusi spēlēt pagaidām oktobrī, bet tad es sapratīšu savas iekšējās sajūtas, savas emocijas, vai es to varu izdarīt vai nevaru. Ja man tas būs ļoti sāpīgi, es teikšu paldies un iešu projām," saka Šmukste.

"Es ne no vienas izrādes neesmu atteicies. Vismaz pagaidām," - tā Samītis.

"Jā, es spēlēšu," asarām acīs saka Pole. "Jā. Tā ir mana profesija, tas ir mans darbs, es to darīšu. Es pret to attiekšos kā pret darbu, kā pret vienu no darbavietām, kur es eju izpildīt konkrētas lomas konkrētās izrādēs. Es mainu attieksmi. Pats Alvis Hermanis teica – mēs jau neesam iekonservēti dārzeņi, kas nemainās, vai ne?"

Gāga pieņēmis lēmumu JRT vairs nespēlēt

"Tas man bija smags, bet ilgi pārdomāts lēmums. Es sapratu, - ja es turpināšu ārštata attiecības, ja es piekritīšu spēlēt vecās izrādes, tādā veidā es akceptēju un pieņemu šo publiski pausto argumentu par otršķirīgu aktieri vai otrā plāna aktieri, vai aktieri, kas nekvalificējas nākamajam līmenim. Un, tā kā es tam īsti piekrist nevaru, tad es pieņēmu lēmumu vairs nespēlēt," - saka Gāga.