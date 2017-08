Miris filmu "Slaktiņš Teksasā" un "Poltergeists" režisors Tobijs Hūpers.

74 gadu vecumā ASV Kalifornijas štatā no dzīves aizgājis kinorežisors Tobijs Hūpers, kura pazīstamākie darbi kino ir šausmu filmas "The Texas Chain Saw Massacre" ("Slaktiņš Teksasā") un "Poltergeist" ("Poltergeists"), vēsta ASV mediji.