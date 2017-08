Lācītis Rūdis priecē ar jauniem piedzīvojumiem

Gundega ar savu lielo lācīšu kolekciju. (Foto: Foto: no Gundegas O. Vainovskas privātā arhīva)

Rosīgais lācītis Rūdis nespēj nosēdēt mierā! Šoreiz viņš rīko dārza svētkus – gatavo cienastu, klāj galdu, sarūpē spēles. Pie lācīša ciemos nāk viņa draugi, kas atceļojuši no dažādām pasaules malām. Jaunajā fotostāstā bez galvenā personāža Rūda piedalās vēl pieci lācēni: jaunkundze no Francijas Esmeralda, lords Makross no Īrijas, Rikijs no Amerikas, Sauļus no Lietuvas un pašmāju lāču puika Silvestrs.

Rūdim piebiedrojas pieci draugi

Izvēle par labu šiem ķepaiņiem izdarīta, jo auguma ziņā tie ir Rūdim visatbilstošākie draugi. Pērn, kad tapa fotogrāfijas grāmatai, šie lāči bija arī vislielākie Gundegas kolekcijā. Pavasarī lāču saimei piebiedrojies Rūda „jaunākais brālis”, kas auguma ziņā pārspēj visus. Tas ir 160 cm lielais Leopolds.

Gada sākumā Rūdis tika pie „jaunākā brāļa” – 160 cm lielā Leopolda, kurš ar interesi lasa pirmo grāmatiņu par savu vecāko brāli Rūdi. (Foto: Foto: no Gundegas O. Vainovskas privātā arhīva)

Pērn, kad iznāca pirmā grāmatiņa, Gundegas kolekcijā bija 168 lāči no 4 kontinentiem un 24 valstīm, taču šobrīd to skaits ir sasniedzis apaļus 190! Bērnu dienu lāčiem, dāvinātajiem, tepat pirktajiem, no ceļojumiem vestajiem un pašdarinātajiem aizvien pievienojas jauni. Un visiem aizvien tiek doti arī vārdi!

Lords Makross patiešām ir vests no Īrijas un vārdu guvis, pateicoties muižas „Muckross House” apmeklējumam. Lācēns iegādāts turpat muižas suvenīru veikaliņā. Arī Sauļus tiešām ir no Lietuvas, bet pasaku stāstītājs Silvestrs no Latvijas. Silvestra vēderā ir „runas aparāts” un viņš spēj izstāstīt piecas īsas pasakas latviešu valodā. Lācītis atnācis gadu mijā kā dāvana no vīra un tāpēc ticis pie vārda, kāds kalendārā rakstīts 31. decembrī.

Ar francūzieti Esmeraldu gan ir „maza šmaukšanās”, atzīst Gundega. Lai gan autores kolekcijā ir vairāki lāči no Francijas, šī mazā „madmazele” nav no šīs zemes. Esmeralda ir autores pašas roku darbs. Vārds bijis izdomāts jau brīdī, kad iegādāts pelēkais mohēras audums, no kā mēneša laikā tapusi Gundegas pirmā pašas darinātā lācīte. Tā kā mazajai dāmiņai dots franču vārds, autore izlēmusi, ka grāmatā Esmeralda būs Rūda draudzene no Francijas.

Lācenīte Esmeralda ir autores pašas roku darbs. (Foto: Foto: no Gundegas O. Vainovskas privātā arhīva)

Esmeralda ar diplomu

Esmeralda šogad guvusi arī atzinību lāču meistaru konkursā Anglijā. Gundegas darbs saņēmis diplomu debitantu nominācijā.

„Esmeralda ir tā sauktais „teddy” lācītis,” paskaidro autore. „Tā locītavās ievietotas piecas šķelttapas un divtik vairāk koka un metāla paplāksnes, lai varētu kustināt ķepas un grozīt galvu. Izaicinājumu pagatavot kvalitatīvu lācīti pašai savām rokām guvu pirms diviem gadiem, kad apmeklēju starptautisko leļļu izstādi. Tur bija nopērkami žurnāli ar lāču piegrieztnēm, kuros soli pa solim bija izstāstīts, kā viss darāms. No izstādes jau prom devos ar pildījumu, kas vajadzīgs lācītim, un veikala adresi, kur iegādājama mohēra, no kā gatavo „teddy” lāčus.”

Esmeralda šogad guvusi arī atzinību lāču meistaru konkursā Anglijā. Gundegas darbs saņēmis diplomu debitantu nominācijā. (Foto: Foto: no Gundegas O. Vainovskas privātā arhīva)

Lācīša izgatavošanai Gundega smēlusies padomus no detalizētām video pamācībām, kas atrodamas vietnē „YouTube”. Tajās viss tapšanas process izstāstīts un parādīts ļoti labi un saprotami.

Gundega gatava atklāt, ka pavisam nesen Esmeraldai tapušas arī kurpes – īstenas dāmiņas cienīgi apavi uz platformas zoles un papēdīšiem. Tas tāpēc, ka padomā ir jauns stāsts par Rūda piedzīvojumiem, un Esmeraldai vajadzēs naski sekot turp, kur draugs vedīs. Kur – tas lai paliek noslēpums un intriga, autore par to vēl publiski runāt nevēlas. Viņa norāda, ka iestrādes ir, šis tas sācis tapt fotogrāfijās un daži garāmgājēji lāču pārīti jau paspējuši iemūžināt ar saviem fotoaparātiem un mobilo tālruņu kamerām.

Kad jaunās grāmatas bija ieradušās no tipogrāfijas, pirmie tās aplūkoja paši stāsta varoņi – lācītis Rūdis, Esmeralda, Rikijs, Sauļus, Silvestrs un lords Makross. (Foto: Foto: no Gundegas O. Vainovskas privātā arhīva)

Mazais Piektdienis gandrīz nokavē lidmašīnu

Ko lāči dara tajā laikā, kad nefotografējas un nerīko dārza svētkus? „Tā vien šķiet, ka viņi dzīvo paši savu dzīvi,” secina Gundega. Jaunajā grāmatiņā redzamie lāči aizvien „tusē” pie dažām atlikušajām grāmatu kastēm, kas vēl nav nodotas uz realizāciju. Savukārt Esmeralda, lepna par savām jaunajām kurpēm, lielākoties braši stāv pati uz savām kājām (visbiežāk tas esot uz virtuves galda) un galvu izslējusi smaida no vienas auss līdz otrai. „Glaunas kurpes taču ir katras dāmas sapnis, un tagad viņai tādas ir,” apliecina autore.

Pirms kāda laika bija pazudis mazais lācītis Piektdienis, kuru Gundega parasti ņem līdzi ārzemju ceļojumos un fotografē pie apskates objektiem. Viņa gatavojās doties atvaļinājuma braucienā, bet mazais palaidnis nekur nebija atrodams. „Vai tiešām lācītis būs pazudis,” Gundega satraucās. Viņa spēja atcerēties, ka pēdējoreiz lācītis redzēts pirmās grāmatiņas atvēršanas svētkos. Tā kā toreiz bija gan satraukums, gan patīkama stresa radīts haosiņš, lācītis varēja arī kur aizklīst. Taču, par laimi, Piektdienis atradās. Pēdējā brīdī! Dažas stundas pirms došanās uz lidostu. „Laikam sajuta, ka citādi viņam ekskursija aizies secen un līdzi varētu aizbraukt kāds cits no lāču saimes,” secina Gundega.

Miniatūrais lācītis Piektdienis pabijis daudzās ievērojamās vietās visā pasaulē. (Foto: Foto: no Gundegas O. Vainovskas privātā arhīva)

Draugi jau smejoties, ka Piektdienis pabijis vairāk zemēs nekā cits cilvēks visa mūža laikā. Un kā nu ne, miniatūrais lācītis, kura vesti rotā mazs Latvijas karodziņš, iepozējis gan Anglijā pie Bigbena, gan Francijā pie Eifeļa, paviesojies pie Brīvības statujas Ņujorkā un vērojis Niagāras ūdenskritumu Kanādā, apskatījis piramīdas Ēģiptē un fotografējies pie ziloņiem Indonēzijā.

Zvaigzne skatlogā

Pavisam nesen lācītis Piektdienis apceļojis Luāras pilis Francijā. Gan Rūdis kādudien parādīs sava mazā „brālīša” ceļojuma fotogrāfijas. Jā, tieši tā – lācītis Rūdis parādīs.

Rūdis tagad jūtas kā īsta zvaigzne. Līdz ar otrās grāmatiņas iznākšanu viņš ir ticis pats pie savas lapas vietnē Facebook (www.facebook.com/lacitisrudis). Lācītis tajā stāsta jaunumus, kas saistīti ar nesen izdoto grāmatiņu, un atrāda to visu arī bildēs.

Lācītis Rūdis pie jaunumu stenda grāmatnīcā. (Foto: Foto: no Gundegas O. Vainovskas privātā arhīva)

Kad grāmatnīcās pie jaunumu stendiem bija izlikti reklāmas plakāti, Rūdis apbraukāja visas Rīgas grāmatnīcas un novērtēja, kā tie izskatās, un vai visur tiešām izlikti. Dažviet viņš arī parādījās pats personīgi un iepozēja, bet lielākoties pabija „incognito” statusā lielā brūnā maisā Gundegai uz pleca. Pārdevējas pat nezināja, ka viņu grāmatnīcā zvaigzne pats ieradies palūkot, kā veicas viņa grāmatiņai.

Lācītis Rūdis pats personīgi devies aplūkot "Jāņa Rozes" grāmatnīcas skatlogu Krišjāņa Barona ielā. (Foto: Foto: no Gundegas O. Vainovskas privātā arhīva)

Vislielākais lepnums lācītim ir par Krišjāņa Barona ielas grāmatnīcas „Jānis Roze” skatlogu. Divas nedēļas viens no lielajiem logiem pieder tikai viņam vien. Tajā izliktas gan grāmatiņas, gan logā garāmgājējus uzrunā liels plakāts. Tajā Rūdis ir nedaudz lielāks nekā dzīvē! „Rūdis savā mājaslapā teic, ka pat Džordžs Klūnijs varētu viņu tagad apskaust, redzot, cik liels un krāšņs viņa plakāts gozējas grāmatnīcas skatlogā,” priecājas autore. Savukārt grāmatiņām līdzās skatlogā gozējas arī citi lāči. Tie gan nav no Rūda paša „ģimenes”, bet gan izkāpuši no „Jāņa Rozes” rotaļlietu plauktiem. Par šādu jauku un tematiski atbilstošu skatloga noformējumu parūpējušies grāmatnīcas darbinieki.

Ar lācīti Rūdi bērni iepazinās pērnā gada Ziemassvētkos, kad klajā nāca pirmā grāmatiņa. (Foto: Foto: no Gundegas O. Vainovskas privātā arhīva)