Šodien gan Veselības ministrijas (VM) plāna projekts "HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018.-2020.gadam" valdībā netika skatīts.

Kā sacīja veselības ministre Anda Čakša, šodien neskatītais jautājums ir liela programma, kas sevī ietver trīs gadu plānu attiecībā uz izglītošanu, profilaktiskiem pasākumiem un ārstēšanu, un, kaut arī daļa no plāna realizēšanai nepieciešamā finansējuma jau plānota budžeta deficīta atkāpē, plāna izskatīšanas atlikšana, iespējams, saistīta ar to, ka jautājums skar nākamā gada budžetu.

Uz jautājumu, vai ministre tic, ka nākamgad plāna realizēšanai varētu tikt rasts viss nepieciešamais finansējums, Čakša norādīja, ka, visticamāk, pilni 17 miljoni eiro netiks piešķirti, taču no deficīta atkāpes plānam varētu tikt atvēlēti vismaz desmit miljoni eiro.

Čakša pārliecināta, ka izpratne par plāna īstenošanas nozīmi ir visos līmeņos, jo, kaut arī šajā jautājumā nepieciešama izglītošana un profilakse, slimību var apturēt tikai ārstējot, jo viens pacients neārstēts var radīt vēl 12 jaunus pacientus. "Mums [politiķiem] skaidri jāparāda, kādu rīcību un kādos virzienos veiksim," piebilda ministre.

Lai realizētu pasākumus HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības mazināšanai, tostarp papildus profilaktiskos, ārstnieciskos, atbalsta un izvērtēšanas pasākumus, plāna realizācijai kopumā no 2018.gada līdz 2020.gadam nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums 74 752 053 eiro apmērā, tostarp veselības nozarei 74 391 010 eiro un tieslietu nozarei 361 043 eiro.

Plānā teikts, ka sabiedrības izglītošanai papildu finansējums nepieciešams 919 997 eiro, un no tā 839 997 eiro paredzēts ieguldīt no Eiropas sociālā fonda. Pa šo finansējumu paredzēts organizēt regulārus izglītojošus pasākumus pusaudžiem un jauniešiem par HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta profilakses jautājumiem, rīkot sabiedrības informēšanas kampaņu par invazīvu skaistumkopšanas un ārstniecības pakalpojumu drošību un izstrādāt informatīvus materiālus mērķa grupām - inficētās grūtnieces, ieslodzītie, prostitūcijā iesaistītās personas, injicējamo narkotiku lietotāji, kā arī vīrieši, kuriem ir dzimumsakari ar citiem vīriešiem.

Diagnostikas, ārstēšanas un epidemioloģiskās uzraudzības uzlabošanai nepieciešami papildus 70 992 145 eiro. Šis finansējums nepieciešams, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

Vienlaikus ārstniecības personu profesionālās kvalifikācijas celšanai trīs gadu laikā nepieciešams papildu 39 000 eiro. Plāns ietver profesionālās asociācijas un ekspertu sagatavotu priekšlikumu izstrādi par iedzimtā sifilisa novēršanas pasākumiem, vadlīniju izstrādi par HIV testa veikšanu un pacientu konsultēšanu veselības aprūpes iestādēs pēc ārstniecības personas nozīmējuma, pēcdiploma izglītības programmas sagatavošanu par ar veselības aprūpi saistītu infekciju profilaksi ārstniecības iestādēs, tostarp asins transmisīvo infekciju profilaksi, rekomendāciju izstrādi laboratorijām par B un C hepatīta laboratorisko testēšanu, vadlīniju aktualizēšanu par labas sabiedrības veselības praksi ārstniecības iestādēs.

Vienlaikus darbā ar riska grupām iecerēts pilnveidot HIV profilakses punktu konsultatīvo darbu, izvērtējot iespējas paplašināt tīklu pašvaldībās un tajos sniegto profilakses pakalpojumu skaitu, kā arī iesaistot pasākumu veikšanā nevalstiskās organizācijas. Šiem pasākumiem trīs gadu laikā nepieciešams papildu finansējums 1 771 918 eiro apmērā.

Tāpat papildu finansējums 1 024 993 eiro apmērā nepieciešams HIV profilakses un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta institūcijās. No šī finansējuma 361 043 eiro paredzēti Tieslietu ministrijai, lai veiktu darbinieku apmācību par HIV infekcijas, seksuālās transmisijasinfekciju, B un C hepatīta profilakses un ārstēšanas jautājumiem, vakcināciju pret Bhepatītu un darba aizsardzības pasākumu uzlabošanu, kā arī lai nodrošinātu ieslodzīto izglītošanu par infekciju slimību profilakses jautājumiem, par narkotisko un psihotropo vielu lietošanas sekām. Tāpat 663 950 eiro paredzēti VM budžetā, lai nodrošinātu plašāku ieslodzīto izmeklēšanu.

Kā norāda VM, vairums pasākumu tiks realizēti, iesaistītajām institūcijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros savā kompetencē esošo pasākumu īstenošanai, kā arī piesaistot Eiropas Sociālā fonda projektu finansējumu.