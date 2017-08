Alvis Hermanis no JRT atlaidis šos 6 aktierus

Ar pārcelšanos uz Tabakas fabrikas ēku jauno sezonu 18. augustā atklāja Jaunais Rīgas teātris, un kļuva zināms līdz šim noslēpumā turētais fakts, kuri no līdzšinējiem teātra štata māksliniekiem īsti neiederas Hermaņa redzējumā par savu Jaunā Rīgas teātra trupu un pārformējami ārštatā.

Hermanis, kas nobriedis lielām pārmaiņām teātra vidē, atzīst: „Skaidrs, ka kaut kas jāmaina, un lielā mērā to nosaka aiziešana no vecā teātra telpām. Gatavojamies ļoti produktīvi šos gadus pavadīt šeit, lai, atgriežoties Lāčplēša ielā, mēs būtu jau citā kvalitātē. Pats esmu radikāli samazinājis savas ārzemju aktivitātes, un visa mana enerģija būs veltīta Jaunajam Rīgas teātrim. Tas mani tagad pa īstam iedvesmo. Būs ļoti interesanti.”

Hermanis grib atdzīvināt aktieru tirgu

Sezonas atklāšanā Hermanis drīzāk izskatījās nopietns nekā pacilāts. Viņš uzsvēra, ka katrai teātra trupai ir jābūt pamatkodolam. „Tāds mums arī ir. Ir desmit vadošie aktieri, kas nes repertuāru un arī turpinās to darīt, bet nākamgad mēs gribam uzņemt jaunu aktieru kursu sadarbībā ar Kultūras akadēmiju. Jaunie aktieri tiks integrēti mūsu trupā jau no paša sākuma. Trupai ir jāpaliek. Par to nav šaubu. Šaubas ir par to, ka ir tādas juridiskas nianses, ka Latvijas profesionālajos teātros, ja aktieris ir pieņemts darbā, no viņa it kā vairs nevar tikt vaļā, jo, pēc tiem darba likumiem, ir tā – ja viņš nav dzērājs, tad no viņa nav iespējams tikt vaļā. Tas nav pareizi. Manā profesijā ir tā – ja tu neesi īsti līmenī un ja ar tevi negrib sadarbību, tev vairs nezvana. Telefons klusē...” atzīst Hermanis.

Lēmumu pieņēma vienpersoniski

Viņš uzsver, ka lēmumu pārcelt aktierus ārštatā pieņēmis vienpersoniski. „Ir jāskatās patiesībai acīs. Teātra iekšējā ideoloģija faktiski ir atkarīga no viena cilvēka – no mākslinieciskā vadītāja. Tā ir totāli subjektīva lieta. Atrodamies mākslas teritorijā, un mēs nerīkosim kaut kādu tautas balsošanu vai skatītāju anketēšanu, kādas izrādes viņi vēlas iestudēt, ar kādiem aktieriem,” neslēpj Hermanis.

Uz jautājumu, vai viņam bija viegli aktieriem paziņot, ka viņi turpmāk būs ārštatā, Hermanis atbildēja: „Tai dienā, kad man to vajadzēja viņiem pateikt, es ļoti stipri piedzēros. Bez šaubām, tas nav viegli. Teātris ir tāda lieta... Lai arī gluži ģimene mēs neesam, tomēr tādās racionālās darba attiecībās arī neesam. Tas, kas notiek mēģinājumos, tāpat ir tāda ļoti intīma padarīšana.”

Šie aktieri ir:

Atlaistie aktieri pārdzīvo

„Protams, aktieri ļoti personīgi uztver to, ka tiek pārcelti ārštatā, bet tā ir konkurence...” neslēpj Hermanis. „Lai arī ārštatā pārceltie aktieri bija diezgan noslogoti, dažkārt režisoriem nebija iespēju izvēlēties nevienu no ārpuses, jo šie bija štata aktieri. Taču mēs turpināsim sadarboties. Nav tā, ka mēs viņus vairs neaicināsim. Ja būs kādam režisoram vajadzība pēc konkrētā ārštata aktiera, viņš spēlēs izrādē. Aktieri pārgāja ārštatā nevis tāpēc, ka viņi ir slikti aktieri, bet gan tāpēc, ka mūsu iekšējā konkurence trupas ietvaros ir tāda, ka aktieris, kurš tika uzņemts pirms desmit gadiem jaunā aktiera statusā, šobrīd jau ieiet citā vecuma grupā. Viņš jau ir „tante”, bet tur jau ir priekšā kompānija...”