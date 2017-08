Partijas dibināšana kongress notiks 26.augustā.

Taujāts par gatavību kļūt par politiskā spēka vadītāju, Pavļuts aģentūrai LETA sacīja, ka, ja saņemtu kolēģu aicinājumu, piekristu kandidēt uz šo amatu. Viņš arī pastāstīja, ka pašlaik idejas līmenī plānots kongresā piedāvāt statūtu projektu, kas paredzētu, ka partijas un valdes vadītāja kandidātu kolektīvi izvirzītu valde un pēc tam par pretendentam būtu jāsaņem kongresa apstiprinājums.

Šāda pieeja paredzētu, ka politisko spēku vadītu valde un ka partijas vadītājs būtu "pirmais starp līdzīgiem". Minētais statūtu redakcijas projekts pašlaik ir tikai piedāvājums un par šo jautājumu vēl tiks spriests kongresā, norādīja Pavļuts. Viņš apliecināja, ka kandidēs uz partijas valdi.

Viena no kustības "Par" dalībniecēm, Saeimas deputāte Lolita Čigāne pieļauj iespēju kandidēt uz kādu no partijas pārvaldības institūcijām, reizē norādot, ka neplāno būt "centrālā spēlētāja" un nepretendēs uz politiskā spēka vadītāja amatu. Politiķe skaidro, ka vieta ir jādod jauniem cilvēkiem, un Čigāne pozitīvi vērtē to, ka kustība ir mobilizējusi daudzus cilvēkus, kas līdz šim nav aktīvi piedalījušies politikā.

Viņa norāda, ka jaunais politiskais spēks apvienos "atmodas bērnus", kad piedzīvoja Latvijas neatkarības atjaunošanu, vai piedzima šī notikuma laikā. Politiķe skaidroja, ka caur topošo partiju politikā ienāks cilvēki vidēji 30 līdz 40 gadu vecumā, kas daudz ir sasnieguši savā profesionālajā jomā un tagad vēlas iesaistīties politikā.

Kustības dalībnieks, parlamenta deputāts Ints Dālderis vēl ir pārdomās, bet neizslēdz iespēju kandidēt uz valdi. Politiķis aģentūrai LETA piebilda, ka, ja būs daudz labu citu pretendentu, viņš varētu arī nekandidēt uz vietu partijas izpildinstitūcijā. Dālderis arī norādīja, ka kongresā vēl būs jāvienojas par valdes lielumu un par reģionālās pārstāvniecības jautājumiem.

Deputāts neizslēdza iespēju, ka uz valdes vadītāja amatu varētu būt vairāki pretendenti. Pavļuts varētu būt piemērots partijas vadītāja amatam, norādīja politiķis, piebilstot, ka pauž savu personīgo viedokli.

Kopš 26.jūlija kustības izplatītajā manifestam "Mēs esam PAR!" pievienojušies vairāk nekā 600 Latvijas pilsoņu, informēja kustībā.

Jaunajā politiskajā kustībā apvienojušies pieci no partijas "Vienotība" aizgājušie Saeimas deputāti - Ilze Viņķele, Čigāne, Andrejs Judins, Aleksejs Loskutovs un Dālderis. Tajā iesaistīsies arī fiziķis Vjačeslavs Kaščejevs, matemātiķis Andris Ambainis un citi sabiedrībā pazīstami cilvēki.

Pavļuts gan tika atzinis, ka ne visi manifesta parakstītāji būs arī starp partijas dibinātājiem, ko jau ir apliecinājuši abi zinātnieki, sakot, ka starp partijas dibinātājiem viņu vārdu nebūšot.

Tāpat kustībā darbosies Pavļuts, politikas analītiķe Marija Golubeva, uzņēmējs, "Innocent Coffee Masters" un "Innocent Pro" īpašnieks Mārtiņš Staķis, bijušais Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs, mediju eksperts Ainārs Dimants, režisors Dmitrijs Petrenko, vēsturnieks Gustavs Strenga, advokāts Indulis Balmaks, bijušais "Sabiedrības par atklātību "Delna"" vadītājs Kristaps Petermanis, Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes (V) padomnieks Pēteris Viņķelis, valsts pārvaldes eksperte, viena no sabiedriskās politikas centra "Providus" dibinātājām Vita Tērauda un citi.

Jaunās kustības manifestā uzsvērta cilvēka brīvība, tiesiskums un "slaida publiskā pārvalde", kā arī citas vērtības.