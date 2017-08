Pirmo reizi Latvijā uzstāsies fadu dziedātājs Marko Rodrigess

Fadu ir populārs tautas mūzikas veids Portugālē. Tā ir dabas melanholija – bezgalīga okeāna elpa, kas iekļauj ģitāras un mandolīnas spēli apvienojumā ar fadu izpildītājiem, kuri nesteidzīgi izdzied romantiskas dziesmas par mīlestību, skumjām – par ilgām pēc nesasniedzamā. Fadu mūzika var iekļaut arī humoru. Vārds Fado veidojies no latīņu vārda “fatum”, no kura arī cēlies angļu vārds “fate” (liktenis). 2011. gada 27. novembrī fadu ir pievienots UNESCO nemateriālajam kultūras mantojumam.



Ir uzskats, ka fadu nav nepieciešams tulkojums, šī dziesma uzreiz nokļūst līdz cilvēka sirdij. Gaišo skumju smeldze, ko izdzied fadu izpildītāji, nevienu neatstāj vienaldzīgu.

Marko Rodrigess ir portugāļu dziedātājs, kas šo mūzikas veidu apguvis jau kopš bērnības, ietekmējoties no fadu karalienes Amālijas Rogrigesas (Amalia Rodrigues). Pēc Marko pārcelšanās no Portugāles Ziemeļiem uz Lisabonu, liktenim labpatika, ka fadu mūzika pati harmoniski iekļāvās viņa dzīvē, plaši atverot durvis jaunai pasaulei un noskaņojot dvēseles stīgas citās toņkārtās, lai atvērtu klausītājam dziedātāja sirdi. 2006. gadā viņš saņēma arī Amālijas Rodrigess balvu kā jaunais fadu talants. Gadu gaitā Marko piedalījies vairākos dziesmu konkursos. Marko Rodrigesam arī bijusi iespēja vairākas reizes uzstāties ar pašlaik pasaulē zināmāko fadu zvaigzni Marizu, viņi koncertējuši Lisabonā, Portu Rivoli un Londonā, bet pats Marko bieži uzstājas Šveicē, Francijā, Spānijā u.c.

Latvijā fadu izpilda dziedātāja Jolanta Gulbe Paškeviča, kura apguvusi gan fadu vēsturiskās dziesmas, gan 20. gadsimta fado dīvu Amālijas Rodrigešas un Dulse Pontešas jau par fadu klasiku kļuvušās dziesmas, gan arī mūsdienu fadu repertuāru.