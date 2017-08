Rīgas svētki turpinās ar operešu mūzikas koncertu, Viduslaiku tirgu, bērnu izklaidēm, kultūras un sporta pasākumiem

Svētdien aizraujoša programma visai ģimenei risināsies Vērmanes dārzā pasākumā "Ziedi Vērmanei". Parkā uz skatuves varēs vērot vairākus īpaši bērniem sagatavotus priekšnesumus – Arņa Miltiņa dziesmu programmu, Liepājas leļļu teātra izrādi "Teika par vilciņu", "Latvijas koncertu" muzikālo izrādi "Jaunie Sīpoliņa piedzīvojumi", Jāņa Lūsēna muzikālo iestudējumu "Lai ir!", Andžeja Grauda bungu skolas audzēkņu koncertu un bērnu vokālā ansambļa "Momo" koncertprogrammu. Savukārt parka teritorijā būs radošās darbnīcās, risināsies šaha turnīrs, spēlēs orķestris "Miers un Bērziņš" un apmeklētājus priecēs ielu teātra mākslinieki no Vācijas un Krievijas izrādē "Lost Wheels Of Time".

Savukārt 11. novembra krastmalā notiks pasākums "Zaļās Rīgas zaļie stāsti", kur būs iespēja vērot ratiņu parādi, lielo leļļu un talismanu gājienu, kā arī Rīgas sadraudzības pilsētas Prāgas ielu teātra "V.O.S.A. Theatre" priekšnesumu. Pasākuma apmeklētāji varēs iepirkties amatnieku tirdziņā un klausīties Kārļa Lāča ritma grupas, bērnu vokālā ansambļa "Dzeguzīte" un solistu Aijas Andrejevas, Jolantas Strikaites, Intara Busuļa un Artūra Skrastiņa sniegumā koncertprogrammu "Lāča tēta dziesmas". Ar muzikāliem priekšnesumiem ikvienu priecēs arī grupa "Otra puse" un soliste Antra Stafecka, kā arī dīdžejs [Ex] da Bass. Bērniem jautrību sagādās arī aktīvā tūrisma centra "Eži" sagatavotās atrakcijas, burbuļu balle un pagalma "klasīšu" spēle.

Īpaša svētku noskaņa būs jūtama Dzegužkalnā, kur skanēs skaistākās Vīnes operetes, būs iespēja izdejot Vīnes valsi un nobaudīt Vīnes kafiju. Klausītājus priecēs solisti Anta Jankovska no Itālijas, Nauris Indzeris, Helēna Sorokina no Austrijas, Laura Purena, Dainis Skutelis un Emīls Kivlenieks, aktieris Jānis Kirmuška, dejotāji, kā arī orķestris Guntara Bernāta vadībā. Dzegužkalnā ikvienam būs iespēja apgūt un izdejot Vīnes valsi Lienes Skulmes un Eldara Salvja Ozoliņa deju studijas "Solis augšup" vadībā. Uz balles dejām aicinās deju mūzikas orķestris Raimonda Ozola vadībā, romantisko noskaņu papildinās soliste Madara Dziedātāja, iluzionists Edžus Kauķis, bet dāmu klubs "Flora" no Līgatnes rādīs krāšņus balles tērpus.

Svētki turpināsies arī uz "Origo Summer Stage" skatuves, kur koncertu ciklā "Dziesmu tilti no sirds uz sirdi" uzstāsies bērnu, senioru un ģimeņu muzikālās apvienības, Esplanādē turpināsies gadatirgus "Gabaliņš Latvijas", K.K. fon Stricka villā būs Piena svētki, bet pie Rīgas Sv. Pētera baznīcas risināsies Viduslaiku tirgus.

Svētku pēdējā dienā noslēgsies sacensības pludmales volejbolā, burāšanā, florbolā un basketbolā, bet pilsētas kanālā būs skatāmi Airēšanas svētki – Rīgas kanāla kausa izcīņa airēšanā.

Ar svētku programmu ir iespēja iepazīties Rīgas svētku oficiālajā interneta vietnē www.rigassvetki.lv Aktuālajām ziņām var sekot līdzi sociālajos tīklos: www.twitter.com/rigassvetki, www.facebook.com/RigasSvetki, https://www.instagram.com/rigas_svetki/.

Rīgas svētkus piedāvā Rīgas dome sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi un nodibinājumu „Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs". Tos organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments kopā ar pasākumu veidotājiem – uzņēmumiem un sabiedriskajām organizācijām.