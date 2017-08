Ja šo sarunu ieraksti tik tiešām vairs nav ieslēgti kādā seifā, tad arī varētu būt bezjēdzīgi mēģināt pierādīt kāda vainu tā dēvētajā oligarhu lietā un „trīs A” - Aivara Lemberga, Aināra Šlesera un Andra Šķēles – iespējamo sazvērestību pīšanā viesnīcas „Rīdzene” numuriņā no 2009. līdz 2011. gadam. Piemēram, viens no sarunās figurējošajiem - Lembergs - arī uzstājīgi pieprasa pierādīt sarunu autentiskuma un fonoskopisko ekspertīzi. Ja šo sarunu ieraksti nav saglabājušies, tad to atšifrējumi „uz papīra” var tikt apšaubīti.

Saeimas oligarhu sarunu (oficiāli - Parlamentārās izmeklēšanas par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā) komisijas priekšsēdētāja Inguna Sudraba („No sirds Latvijai”) portālam Kasjauns.lv kliedēja bažas, ka sarunu oriģinālie ieraksti ir iznīcināti:

„Ir ļoti, ļoti daudz ierakstu. Mazākā daļa no tiem ir atlasīta un pievienota operatīvajā lietā. Tās ir atšifrētas, ir vairāki sējumi. Viena daļa sarunu atrodas prokuratūra, otra daļa - KNABā. Šo sarunu ieraksti fiziski eksistē un esmu tos dzirdējusi. Protams, ne visus – tikai tos, kas pievienoti kriminālprocesa operatīvajai lietai”.

Vienlaikus Sudraba norādīja, ka publiskajā telpā parādījušies sarunu fragmenti ir „izrauti” no to konteksta, ar tiem varētu tikts „dažādi manipulēts” un tāpēc arī nepieciešama to „loģiska pārbaude”.

Savukārt parlamentārās izmeklēšanas komisijas sekretārs Mārtiņš Šics (Latvijas Reģionu apvienība) portālam Kasjauns.lv teica:

„Sarunu audioieraksti atrodas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, kur pašlaik notiek resoriskā pārbaude - tiek salīdzināti birojā esošie materiāli ar žurnālā „Ir” publicētiem atšifrējumiem, lai noskaidrotu to autentiskumu.

Pildot uzlikto pienākumu kā parlamentārās izmeklēšanas komisijas loceklis (sekretārs) joprojām iepazīstos ar „Rīdzenes sarunu” kriminālprocesu KNABā. Lieta ir apjomīga, vairāk kā 100 sējumu. Iepazīstos ar sarunu atšifrējumiem. Audioierakstu pārbaudi tām sarunām, kas atrodas kriminālprocesā, rūpīgi ir veicis kriminālprocesu uzraugošais prokurors.

Man ir zināms kur atrodas sarunu oriģinālie ieraksti”.

Te jāpiebilst, ka ar sarunu ierakstiem nevar iepazīties kurš katrs, jo tiem ir piešķirts ierobežotas pieejamības informācijas jeb slepenības statuss.