6 iemesli, kādēļ mācīties tālmācības vidusskolā "Rīgas Komercskola"

Tas viss – tālmācības vidusskolā „Rīgas Komercskola”. Direktore Ilze Beļinska aicina saglabāt un pilnveidot katra bērna individualitāti un ļaut izaugt domājošam un radošam nākotnes cilvēkam.

1. Tālmācība ir progresīvākā izglītības iegūšanas forma.

Tālmācība dod iespēju ņemt vērā katra bērna individuālās spējas, intereses, un pieskaņot tām mācību saturu. Mācību procesā izmantojam informācijas tehnoloģijas dažādās iespējas, tiekamies arī klātienē, dodamies izzinošās ekspedīcijās, piedalāmies starptautisko projektos. Tālmācībā var mācīties jebkurš bērns no 1. līdz 12. klasei. Tā ir piemērota arī bērnam ar veselības problēmām un hiperaktīvam bērnam – šāda apmācību forma ļauj saņemt ļoti daudz uzmanības. Nav svarīgi, kādas ir atzīmes, iestājoties skolā. Mēs uzsveram bērna stiprās puses un atgriežam viņam patiku mācīties. Šis mācību modelis der jebkurai ģimenei, kas domā par to, lai bērns nākotnē būtu veiksmīgs un laimīgs.

2. Tālmācības vidusskolā „Rīgas Komercskola” strādā aizrautīgi skolotāji ar misijas apziņu.

Radošu skolotāju rokās ir daudz instrumentu, kā īstenot mācību saturu. Pieeju un metodes pedagogi variē, izejot no bērna individualitātes un izmantojot savas spējas to saredzēt, tādēļ arī skolotāji nemitīgi mācās un pilnveidojas. Lai noskaidrotu, kādā tempā notiek individuālais mācību process, ko bērns ir sapratis, kā zināšanas mācēs izmantot praktiski, skolotājam ir ļoti svarīga atgriezeniskā saikne. Ar skolotajiem bērns komunicē elektroniski, skype un klātienē vienu reizi nedēļā. Katram ir jāsasniedz savi mērķi, un skolotājs iet šo ceļu kopā ar bērnu – palīdz attīstīties talantiem, ceļot bērna pašapziņu un vienlaikus attīstot arī paškritiku. Bērns ir tīrradnis, un mūsu uzdevums – saglabāt viņā unikālo.

3. Vecāki aktīvi iesaistās sava bērna izglītošanā.

Skolas pamatprincips ir sadarbība. Tālmācība (vismaz pirmajās četrās klases) nav iedomājama bez vecāku līdzdalības. Par to izstāstām jau pirmajā tikšanās reizē un aicinām izvērtēt, vai varēs veltīt pietiekami daudz laika bērnam, jo ikdienā mācību procesu regulē vecāki. Mācību saturs ir sadalīts pa nedēļām – tas ļoti atvieglo sadarbību ar skolu. Vecāki redz, kādas tēmas ir jāapgūst, kādā secībā, kas bērnam ir jāzina un kādas prasmes bērnā attītās caur zināšanām. Elektroniskajā vidē ir atrodami mācību materiāli un darba lapas, kas palīdz noskaidrot, vai bērns ir izpratis mācību saturu un kā viņš to izmanto praktiski.

4. Skolēni paši vada savu mācīšanos un dara to ar prieku.

Arī mazam bērnam ir jābūt izvēles iespējām. Šajā skolā jau no pirmās klases ar vecāku līdzdalību bērns iemācās plānot savu laiku, jo viņam ir uzdevumi, kas jāpaveic nedēļas laikā. Tālmācība attīsta mācīšanās pašvadību – bērns jūt, ko ir nepieciešams uzzināt, zina, kad to darīs, un vada savu mācīšanos, turklāt dara to ar prieku. Viņš apgūst arī pats savu mācīšanās stratēģiju, veidu, kā lietas saprast, jo ir iespēja dialogam ar sevi. Katra lieta, kas sagādā grūtības, tiek atrisināta: ja bērns kaut ko nesaprot, viņš iemācās pajautāt, prot atrast izeju.

5. Mācību procesā iegūst reālas, dzīvei nepieciešamas iemaņas un prasmes.

Strādājam atbilstoši valsts izglītības standartam, taču mums ir lielāka pieeju un metožu daudzveidība. Katram audzēknim var būt individuāls mācību plāns – tā ir skolas pievienotā vērtība. Mēs izprotam bērnu un dodam to, kas attīsta viņa talantus, turklāt tālmācību var lieliski savienot ar interešu izglītību. Ja nepieciešams, bērnam ir iespēja saņemt papildus konsultācijas vai interesējošos priekšmetus apgūt pa blokiem. Šeit nemācās atrauti no dzīves, bet dzīvo caur mācīšanos. Bērns ir labāk informēts par sociālām tēmām, praktiskāks un ar savām zināšanām spēj ikdienā palīdzēt vecākiem. Jau no pirmās klases bērns iegūst arī karjeras izglītību.



6. Tālmācības vidusskola „Rīgas Komercskola” ir elastīga un piedāvā audzēkņiem visu aktuālāko.

Tā ir privātskolas priekšrocība – mēs varam strauji mainīties un pieņemt laikam atbilstošus lēmumus. Arī skolotājiem ir labāka iespēja ātri dalīties pozitīvajā pieredzē, ja izdodas atrast bērnam vislabāko pieeju. Mūsu mērķis – sagatavot nākotnes cilvēku – godīgu, radošu, pastāvīgu, atbildīgu, apveltītu ar kritisko domāšanu un vēlmi nemitīgi mācīties. Mūsu audzēkņiem ir lieliskas sekmes, ko pierāda centralizēto eksāmenu rezultāti. Un vēl – profesionālo virzienu orientētās vidusskolas programmās jauniešiem ir iespēja apgūt tādus dzīves darbībai nepieciešamus priekšmetus, kā likumdošana, lietišķā etiķete, grāmatvedība, mārketings, menedžments – zināšanas, kas ļauj pieņemt labākos lēmumus, būt veiksmīgam karjerā un dzīvē.

Uzziņai

Tālmācības vidusskola „Rīgas Komercskola” atrodas Rīgā, Alberta ielā 13.

Tālr. +371 67828055

www.rigaskomercskola.lv

Uzņemšana no 1. līdz 12. klasei turpinās līdz 31.augustam

