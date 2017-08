Aizvadītajā nedēļā, ceturtdien no rīta Pašvaldības policijas dežūrdaļa saņēma informāciju no kājnieku patruļas par to, ka autoostā neredzīgai personai ticis nozagts mobilais telefons.

Videonovērošanas posteņa darbinieki, pārbaudot video ierakstus, konstatēja iespējamās vainīgās personas - vīrieti un sievieti. Tika noskaidrota informācija par šo personu pārvietošanās maršrutu pēc nozieguma pastrādāšanas, kā arī informētas Pašvaldības policijas patruļas par šo personu pazīmēm, ārējo izskatu.

Pēc neilga brīža viena no šīm personām - sieviete, nonāca videonovērošanas posteņa darbinieku redzeslokā. Informācija tika nodota tuvākajai patruļai, kura aizturēja sievieti un nodeva Valsts policijas darbiniekiem turpmāko procesuālo darbību īstenošanai.

Tās pašas dienas pēcpusdienā tika pamanīta, aizturēta un nodota Valsts policijas darbiniekiem arī otra notikumā iesaistītā persona. Vīrietis jau bija paspējis nomainīt apģērbu, bet tas netraucēja pašvaldības policijas videonovērošanas nodaļas darbiniekiem viņu identificēt.