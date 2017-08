Rīgas svētku laikā – 19. un 20. augustā sabiedrisko transportu varēs izmantot bez maksas

No 18. līdz 20. augustam, saistībā ar iespējamo pasažieru plūsmas palielināšanos Rīgas svētku laikā, sabiedriskā transporta kustība tiks pielāgota svētku norises vietām, atsevišķos maršrutos, atbilstoši pasažieru plūsmai, kursēs lielākas ietilpības transporta līdzekļi un tiks nodrošināti papildu reisi.

10. tramvaja maršrutā 18. augustā līdz plkst. 2:00 no galapunkta Bišumuiža tiks organizēti papildu reisi.

Saistībā ar Rīgas svētku pasākumiem Mežaparkā 19. un 20. augustā no plkst. 12:00 līdz plkst. 18:00 tiks organizēti papildu reisi 11. tramvaja maršrutā. Plānots, ka tramvaji kursēs pēc pagaidu kustības saraksta aptuveni ar 6 minūšu intervālu.

19. un 20. augustā saistībā ar pasākumiem Lucavsalas atpūtas zonā 40. maršruta autobusi, braucot Ziepniekkalna virzienā, pieturēs pieturvietā „Lucavsala”.

Sestdien, 19. augustā, transporta kustība atsevišķos sabiedriskā transporta maršrutos tiks nodrošināta līdz plkst. 2:00 no pilsētas centra, apkalpojot pēc iespējas lielāko daļu pilsētas mikrorajonu un nodrošinot pasažieru nokļūšanu uz un no organizētajiem svētku pasākumiem. Papildu reisi tiks organizēti:

• 3., 11., apvienotajā 12., 23. un 26. (pa Akmens tiltu), 18., 24., 25., 37., 40., 50., 51. un 53. autobusa maršrutā;

• 1., 5., 7., 10. un 11. tramvaja maršrutā;

• 9., 14., 15., 17., 18., 22. un 27. trolejbusa maršrutā.

Svētdien, 20. augustā, līdz svētku pasākumu beigām tiks organizēti papildu reisi:

• 37.,40. un 53. autobusa maršrutā;

• 1., 5., 7., 10. un 11. tramvaja maršrutā;

• 9., 14., 15., 17., 18., 22. un 27. trolejbusa maršrutā.

18.08.2017.

10.maršruta tramvaja papildu reisi



10. maršruta tramvajs

No Centrāltirgus uz Bišumuižu plkst. 19.54 20.12 21.00 21.24 21.46 22.08 22.50 23.14 23.38 23.56 0.08 0.20 0.44 1.02 1.20



No Bišumuižas uz Centrāltirgu plkst. 20.50 21.14 21.38 22.20 22.44 23.08 23.26 23.50 0.14 0.32 0.50 1.02 1.20 1.38 1.56



19.08.2017.

AUTOBUSI



3. maršruta autobuss

No Pļavniekiem uz Daugavgrīvu plkst. 18.17 19.02 20.49 21.05 21.23 22.00 23.03 23.06 23.28 0.03 0.23 0.43 1.03 1.28



No 13. janvāra ielas uz Daugavgrīvu plkst. 18.55 19.40 21.26 21.42 22.00 22.37 23.40 23.50 0.05 0.22 0.40 1.00 1.20 1.40 2.05



No Daugavgrīvas uz Pļavniekiem plkst. 19.40 19.55 20.39 22.53 23.13 23.28 23.43 0.03 0.23 0.43 1.03 1.28



No pieturvietas „Autoosta” uz

Pļavniekiem plkst. 20.17 20.32 21.16 23.30 23.50 0.05 0.20 0.40 1.00 1.20 1.40 2.05



11. maršruta autobuss

No Abrenes ielas uz Sužiem plkst. 23.55 00.35 1.20 2.05

No Sužiem uz Abrenes ielu plkst. 21.45 23.30 0.15 1.00



18. maršruta autobuss

No Abrenes ielas uz Dārziņiem plkst. 23.30 0.05 0.40 1.20 2.00

No Dārziņiem uz Abrenes iela plkst. 23.10 23.45 0.25 1.00



23. maršruta autobuss

No Abrenes ielas uz Baložiem plkst. 17.22 19.01 20.11 20.45 21.21

No Baložiem uz Abrenes ielu plkst. 18.11 19.48 20.59 21.33 22.06 23.30 0.15 1.10

12., 23. un 26. maršruta autobusu maršruti apvienoti (pa Akmens tiltu)



No Abrenes ielas uz kooperatīvu

„Ziedonis”, Katlakalnu, Baložiem plkst. 23.20 23.45 0.15 0.50 1.25 2.00



24. maršruta autobuss

No Abrenes ielas uz Mangaļsalu plkst. 15.41 17.05 17.33 18.34 20.02 20.31 23.40 0.05 0.30 1.00 1.30 2.00

No Mangaļsalas uz Abrenes ielu plkst. 16.59 18.21 18.53 19.54 21.14 21.44 0.05 0.35



25. maršruta autobuss

No Abrenes ielas uz Mārupi plkst. 16.45 17.30 18.11 19.02 19.52 20.35

21.20 23.45 0.20 1.00 1.35 2.10

No Mārupes uz Abrenes ielu plkst. 16.00 16.44 17.26 18.10 18.55 19.46 20.36 21.21 22.00 23.40 0.20 0.55 1.33



37. maršruta autobuss

No Esplanādes uz Imantu plkst. 11.47 12.47 13.17 13.47 14.17 14.47 15.17 15.57 16.27 16.57 17.27 17.57 18.27 18.57 19.27 20.01 20.39 21.13 21.47 22.21 23.30 23.45 0.00 0.20 0.45 1.10 1.35 2.00



19.08.2017.

37. maršruta autobuss

No Imantas uz Esplanādi plkst. 11.19 12.19 12.49 13.19 13.49 14.19 14.49 15.29 15.59 16.29 16.59 17.29 17.59 18.29 18.59 19.35 20.13 20.47 21.21 21.55 23.04 23.19 23.34 23.54 0.19 0.44 1.09 1.34



40. maršruta autobuss

No Juglas uz Ziepniekkalnu plkst. 17.23 18.53 19.58 21.18 22.15 23.44 0.09 0.34 0.59 1.29

No Centrālas stacijas uz Ziepniekkalnu plkst. 18.01 19.31 20.34 21.54 22.51 0.20 0.45 1.10 1.35 2.05

No Ziepniekkalna uz Juglu plkst. 17.31 18.37 20.01 21.04 23.08 23.28 23.48 0.08 0.28 0.53 1.18 1.43

Merķeļa ielas uz Juglu plkst. 17.55 19.01 20.23 21.26 23.30 23.50 0.10 0.30 0.50 1.15 1.40 2.05



50. maršruta autobuss

No Abrenes ielas uz TEC-2 plkst. 0.00 1.00 2.00

No TEC-2 uz Abrenes ielu plkst. 23.25 0.05 1.00



51. maršruta autobuss

No Abrenes ielas uz Ulbroku plkst. 23.55 0.40 1.20 2.00

No Ulbrokas uz Abrenes ielu plkst. 23.55 0.35 1.20



53. maršruta autobuss

No Esplanādes uz Zolitūdi plkst. 10.24 11.34 12.43 14.16 15.25 16.34 17.43 18.54 20.20 20.52 21.23 21.56 22.28 23.30 0.03 0.20 0.45 1.10 1.35 2.00



No Zolitūdes uz Esplanādi plkst. 09.53 11.03 12.12 13.45 14.54 16.03 17.12 18.23 19.51 20.23 20.54 21.27 21.59 23.01 23.34 23.51 0.16 0.41 1.06 1.31



19.08.2017.

TRAMVAJI



1. maršruta tramvajs

No Juglas uz Imantu plkst. 14.33 14.58 15.32 17.04 17.18 18.12 19.44 19.56 20.46 21.38 22.03 22.53 23.15 23.27 23.48 0.10 0.33 0.58 1.23



No Imantas uz Juglu plkst. 14.19 15.43 16.08 16.46 18.27 18.40 19.19 20.39 21.07 21.21 21.40 22.02 22.25 23.11 23.23 23.47 0.12 0.35 0.55 1.17 1.40



No p.v. „Grēcinieku iela” uz Imantu plkst. 15.11 15.36 16.10 17.42 17.56 18.50 20.22 20.34 21.24 22.15 22.40 23.30 23.52 0.04 0.25 0.47 1.10 1.35 2.00



No p.v. „Grēcinieku iela” uz Juglu plkst. 14.44 16.08 16.33 17.11 18.52 19.05 19.44 21.04 21.32 21.46 22.05 22.27 22.50 23.36 23.48 0.12 0.37 1.00 1.20 1.42 2.05



No Imantas uz 5. tramvaju depo

Brīvības ielā plkst. 22.07 22.47 0.00 0.23 2.05 2.30

No Juglas līdz p.v. „Stacijas laukums” plkst. 21.56 22.21 22.46 23.37 0.22 1.45 2.06 2.28 2.51



5. maršruta tramvajs

No Iļģuciema uz Mīlgrāvi plkst. 18.27 21.13 23.11 23.40 0.02 0.35 1.05 1.40



No Mīlgrāvja uz Iļģuciemu plkst. 17.21 19.24 22.08 23.31 23.55 0.18 0.58 1.28



No p.v. „Grēcinieku iela” uz Mīlgrāvi plkst. 18.47 21.33 23.31 0.00 0.22 0.55 1.25 2.00



No p.v. „Grēcinieku iela” uz Iļģuciemu plkst. 17.59 20.02 22.45 0.08 0.32 0.55 1.35 2.05



No Iļģuciema līdz p.v. „13. janvāra iela”,

uz 3. tramvaju depo Fridriķa ielā plkst. 1.59 2.29



No Mīlgrāvja līdz p.v. „Nacionālā Opera”,

uz 3. tramvaju depo Fridriķa ielā plkst. 0.06 0.35 2.00 2.35



7. maršruta tramvajs

No Ausekļa ielas uz Ķengaragu plkst. 15.58 17.15 18.30 19.56 21.36 22.52 23.20 0.18 0.41 1.05 1.30 2.00



No Ķengaraga uz Ausekļa ielu plkst. 15.24 16.41 17.56 19.22 21.02 22.19 22.45 0.31 0.57 1.26



10. maršruta tramvajs

No Centrāltirgus uz Bišumuižu plkst. 14.47 16.05 17.17 17.41 18.11 18.35 19.11 19.41 20.05 20.29 20.53 21.17 21.41 22.02 22.26 22.50 23.20 23.38 23.56 0.14 0.32 0.50 1.14 1.38 2.02

19.08.2017.



10. maršruta tramvajs

No Bišumuižas uz Centrāltirgu plkst. 15.32 16.44 18.02 18.38 19.08 19.32 19.56 20.20 20.44 21.08 21.32 21.56 22.20 22.50 23.08 23.26 0.02 0.20 0.44 0.56 1.08 1.32 1.50 2.14 2.38



11. maršruta tramvajs kursēs pēc pagaidu kustības saraksta:







19.08.2017.

TROLEJBUSI

9. maršruta trolejbuss

No Stacijas laukuma uz Iļģuciemu plkst. 14.14 15.27 16.38 18.00 19.15 20.20 21.30 23.30 00.00 00.35 01.05 01.35 02.05



No Iļģuciema uz Stacijas laukumu plkst. 13.46 14.59 16.10 17.32 18.47 19.56 21.06 22.22* 23.04 23.34 00.11 00.41 01.11 01.41

*līdz pieturvietai “Autoosta”

No Iļģuciema uz 2. parku Jelgavas ielā plkst. 02.11 02.41



14. maršruta trolejbuss

No Esplanādes uz Mežciemu plkst. 16.01 16.30 17.18 17.43 18.37 19.07 20.02 20.26 21.13 21.38 23.24 23.48 00.12 00.40 01.10 01.35 02.00



No Mežciema uz Esplanādi plkst. 16.45 17.10 18.04 18.34 19.31 19.55 20.42 21.07 00.09 00.39 01.04 01.29



No Mežciema uz 2. parku Jelgavas ielā plkst. 21.54 22.18 01.48 02.13 02.38



No Esplanādes uz 2. trolejbusu parku

Jelgavas ielā plkst. 22.25 22.49 02.19 02.44 03.09



15. maršruta trolejbuss

No Latvijas Universitātes uz Ķengaragu plkst. 15.38 15.59 16.18 16.49 17.08 17.27 17.57 18.17 18.37 19.09 19.37 20.00 20.34 20.56 21.11 21.16 21.31 21.46 00.15 00.35 00.55 01.20 01.45 02.05



No Ķengaraga uz Latvijas Universitāti plkst. 15.06 15.27 15.44 16.17 16.36 16.55 17.25 17.45 18.05 18.37 19.05 19.29 20.03 20.25 20.40 20.45 21.00 21.15 21.20 21.37 21.42 23.41 00.02 00.23 00.49 01.14 01.34



No Ķengaraga uz 1. parku Ganību dambī plkst. 21.46 21.50 22.04 22.20 01.54 02.19 02.39



No pieturvietas „Inženieru iela” uz 1. parku

Ganību dambī plkst. 22.15 22.19 22.33 22.49 02.23 02.48 03.08

17. maršruta trolejbuss



No Centrālās Stacijas uz Purvciemu plkst. 15.11 15.36 16.03 16.28 16.54 17.19 17.45 18.14 18.49 19.17 19.38 19.44 20.01 20.08 20.26 20.33 20.49 20.57 21.14 21.22 23.35 23.59 00.23 00.50 01.15 01.40 02.05



No Purvciema uz Centrālo staciju plkst. 15.55 16.21 16.46 17.12 17.41 18.16 18.44 19.12 19.37 20.02 20.18 20.26 20.43 20.51 21.08* 21.16* 00.19 00.44 01.09 01.34

*līdz pieturvietai “Centrāltirgus”



No Purvciema uz 2. parku Jelgavas ielā plkst. 21.33 21.41 21.58 22.06 01.55 02.20 02.45



No Centrālās stacijas uz 2. parku

Jelgavas ielā plkst. 22.04 22.12 22.29 22.37 02.26 02.51 03.16

19.08.2017.



18. maršruta trolejbuss

No Centrālās stacijas uz Mežciemu plkst. 14.02 14.28 14.53 15.19 15.44 16.10 16.36 17.02 17.28 17.53 18.20 18.53 19.24 19.48 20.19 20.39 21.02 21.29 21.51 23.40 00.05 00.30 00.55 01.20 01.45 02.05



No Mežciema uz Centrālo staciju plkst. 13.26 13.52 14.17 14.43 15.08 15.34 16.00 16.26 16.52 17.17 17.44 18.17 18.48 19.15 19.46 20.06 20.29 20.56 21.18 21.41* 23.04 23.30 23.53 00.22 00.47 01.12 01.32 *līdz pieturvietai “Dzirnavu iela”



No Mežciema uz 2. parku Jelgavas ielā plkst. 22.06 22.31 01.57 02.22 02.42



22. maršruta trolejbuss

No Centrālās stacijas uz Pļavniekiem plkst. 15.31 16.03 16.33 17.03 17.33 18.03 18.43 19.19 19.51 20.18 20.47 21.18 21.37 21.43 23.45 00.05 00.25 00.45 01.05 01.25 01.45 02.05

No Pļavniekiem uz Centrālo staciju plkst. 15.02 15.33 16.03 16.34 17.04 17.34 18.15 18.50 19.24 19.52 20.21 20.50 21.11 21.17 21.53* 22.09*23.19 23.39 23.59 00.19 00.39 00.59 01.19 01.39 *līdz pieturvietai “Dzirnavu iela”



No Pļavniekiem uz 1. parku

Ganību dambī plkst. 22.16 01.55 02.15 02.35



No pieturvietas „Merķeļa iela” uz 1. parku

Ganību dambī plkst. 22.41 02.20 02.40 03.00



27. maršruta trolejbuss

No Stacijas laukuma uz Ziepniekkalnu plkst. 14.34 15.46 16.57 18.09 19.36 20.59 21.11 22.11 23.25 23.37 00.10 00.50 01.25 02.05



No Ziepniekkalna uz Stacijas laukumu plkst. 14.03 15.15 16.26 17.38 19.05 20.30 20.42 21.42 22.17* 22.56 23.41 00.20

00.55 01.35



*līdz pieturvietai “Autoosta”

No Ziepniekkalna uz 2. parku

Jelgavas ielā plkst. 00.01 02.00 02.40

20.08.2017.

AUTOBUSI



37. maršruta autobuss

No Esplanādes uz Imantu plkst. 11.47 12.47 13.17 13.47 14.17 14.47 15.17 15.57 16.27 16.57 17.27 17.57 18.27 18.57 19.27



No Imantas uz Esplanādi plkst. 11.19 12.19 12.49 13.19 13.49 14.19 14.49 15.29 15.59 16.29 16.59 17.29 17.59 18.29 18.59



40. maršruta autobuss

No Juglas uz Ziepniekkalnu plkst. 17.23 18.53



No Centrālas stacijas uz Ziepniekkalnu plkst. 18.01 19.31



No Ziepniekkalna uz Juglu plkst. 17.31 18.37



Merķeļa ielas uz Juglu plkst. 17.55 19.01



53. maršruta autobuss

No Esplanādes uz Zolitūdi plkst. 10.24 11.34 12.43 14.16 15.25 16.34 17.43 18.54



No Zolitūdes uz Esplanādi plkst. 09.53 11.03 12.12 13.45 14.54 16.03 17.12 18.23



20.08.2017.

TRAMVAJI

1. maršruta tramvajs

No Juglas uz Imantu plkst. 14.33 14.58 15.32 17.04 17.18 18.12 19.44



No Imantas uz Juglu plkst. 14.19 15.43 16.08 16.46 18.27 18.40 19.19



No p.v. „Grēcinieku iela” uz Imantu plkst. 15.11 15.36 16.10 17.42 17.56 18.50 20.22



No p.v. „Grēcinieku iela” uz Juglu plkst. 14.44 16.08 16.33 17.11 18.52 19.05 19.44



No Imantas uz 5. tramvaju depo



Brīvības ielā plkst. 20.53



No Juglas līdz p.v. „Stacijas laukums” plkst. 19.57 20.46



5. maršruta tramvajs

No Iļģuciema uz Mīlgrāvi plkst. 18.27



No Mīlgrāvja uz Iļģuciemu plkst. 17.21 19.27



No p.v. „Grēcinieku iela” uz Mīlgrāvi plkst. 18.47



No p.v. „Grēcinieku iela” uz Iļģuciemu plkst. 17.59 20.05



No Iļģuciema līdz p.v. „13. janvāra iela”,

uz 3. tramvaju depo Fridriķa ielā plkst. 21.13



7.maršruta tramvajs

No Ausekļa ielas uz Ķengaragu plkst. 15.58 17.15 18.30 20.00



No Ķengaraga uz Ausekļa ielu plkst. 15.24 16.41 17.56 19.25

10.maršruta tramvajs



No Centrāltirgus uz Bišumuižu plkst. 14.47 16.05 17.17 18.41 20.05



No Bišumuižas uz Centrāltirgu plkst. 15.32 16.44 18.08 19.32 20.44



20.08.2017.

11. maršruta tramvajs kursēs pēc pagaidu kustības saraksta:



20.08.2017.

TROLEJBUSI



9. maršruta trolejbuss

No Stacijas laukuma uz Iļģuciemu plkst. 14.14 15.27 16.38 18.00 19.15



No Iļģuciema uz Stacijas laukumu plkst. 13.46 14.59 16.10 17.32 18.47



No Iļģuciema uz 2. parku Jelgavas ielā plkst. 19.56



14. maršruta trolejbuss

No Esplanādes uz Mežciemu plkst. 16.01 16.30 17.18 17.43 18.37 19.07



No Mežciema uz Esplanādi plkst. 16.45 17.10 18.04 18.34



No Mežciema uz 2. parku Jelgavas ielā plkst. 19.31 19.55



No pieturvietas „Esplanāde”

uz 2. parku Jelgavas ielā plkst. 20.02 20.26



15. maršruta trolejbuss

No Latvijas Universitātes uz Ķengaragu plkst. 15.38 15.59 16.18 16.49 17.08 17.27 17.57 18.17



No Ķengaraga uz Latvijas Universitāti plkst. 15.06 15.27 15.44 16.17 16.36 16.55 17.25 17.45



No Ķengaraga uz 1. parku Ganību dambī plkst. 18.05 18.37 19.05



No pieturvietas „Inženieru iela”

uz 1. parku Ganību dambī plkst. 18.35 19.07 19.34



17. maršruta trolejbuss

No Centrālās Stacijas uz Purvciemu plkst. 15.11 15.36 16.03 16.28 16.54 17.19 17.45 18.14 18.49



No Purvciema uz Centrālo staciju plkst. 15.55 16.21 16.46 17.12 17.41 18.16



No Purvciema uz 2. parku Jelgavas ielā plkst. 18.44 19.12 19.37

No pieturvietas “Centrālā stacija”

uz 2. parku Jelgavas ielā plkst. 19.17 19.44 20.08



18. maršruta trolejbuss

No Centrālās stacijas uz Mežciemu plkst. 14.02 14.28 14.53 15.19 15.44 16.10 16.36 17.02 17.28 17.53 18.20 18.53



No Mežciema uz Centrālo staciju plkst. 13.26 13.52 14.17 14.43 15.08 15.34 16.00 16.26 16.52 17.17 17.44 18.17



No Mežciema uz 2. parku Jelgavas ielā plkst. 18.48 19.15 19.46



22. maršruta trolejbuss

No Centrālās stacijas uz Pļavniekiem plkst. 15.31 16.03 16.33 17.03 17.33 18.03 18.43



No Pļavniekiem uz Centrālo staciju plkst. 15.02 15.33 16.03 16.34 17.04 17.34 18.15

No Pļavniekiem uz 1. parku



Ganību dambī plkst. 18.50 19.24



No pieturvietas “Merķeļa iela”

uz 1. parku Ganību dambī plkst. 19.18 19.50



27. maršruta trolejbuss

No Stacijas laukuma uz Ziepniekkalnu plkst. 14.34 15.46 16.57 18.09



No Ziepniekkalna uz Stacijas laukumu plkst. 14.03 15.15 16.26 17.38



No Ziepniekkalna uz

2. parku Jelgavas ielā plkst. 19.05