Publiski plaši izskanējis VID lēmums apturēt portāla "ss.lv" īpašnieku saimniecisko darbību, to argumentējot ar portāla īpašnieku nepietiekamu sadarbību ar VID. Partijas vadītājs Juris Pūce skaidro, ka, balstoties uz publiski pieejamo informāciju, ir nopietnas šaubas, vai VID ir ievērojis labas pārvaldības un samērīguma principus lēmuma pieņemšanā.

"21.gadsimtā ievērojama daļa jebkuras, arī nereģistrētās, saimnieciskās darbības notiek izmantojot arī interneta piedāvātās iespējas. Ir skaidrs, ka ēnu ekonomikas samazināšana un apkarošana Latvijai ir vitāli svarīga. Taču VID agresīvā rīcība, neņemot vērā to, ka uzņēmējs ir veicis nodokļu maksājumus, apdraud tūkstošiem nodokļu maksātāju, kas izmanto portālu "ss.lv" savai legālai uzņēmējdarbībai," skaidro partijas vadītājs.

Attiecībā tieši uz lietoto auto tirdzniecību, Pūce norāda, ka visi darījumi ar transportlīdzekļiem tiek reģistrēti CSDD reģistros un šie dati ir brīvi pieejami VID. "Diemžēl VID neskaidro, vai ir lietojuši CSDD reģistros pieejamos datus, lai noteiktu "pelēkajā sektorā" strādājošos lietoto auto tirgotājus un sodītu tos par nelegālo darbību," norāda Pūce.

"Latvijas attīstībai" vadītājs aicina VID ģenerāldirektori skaidrot, vai VID ir vērtējuši pieņemtā lēmuma atbilstību samērīguma principam un tā ietekmi uz Latvijas uzņēmējdarbības vidi, kā arī jau manis pieminēto CSDD reģistru izmantošanu, lai noteiktu nelegālas uzņēmējdarbības pazīmes.

Jau ziņots, ka VID apturējis ar Latvijas lielākā sludinājumu portāla "ss.lv" īpašniekiem saistītā uzņēmuma SIA "Internet" saimniecisko darbību.

Lēmums apturēt Latvijas lielākā sludinājumu portāla "ss.lv" darbību saistībā ar tā atteikšanos sniegt informāciju par nereģistrētiem auto tirgotājiem ir pareizs, Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" iepriekš sacīja VID ģenerāldirektore.

Tikmēr augsto tehnoloģiju uzņēmuma SIA "Inbokss" īpašnieks Andris Griķis norādījis, ka notiekošais ap sludinājumu portālu "ss.lv" radījis sašutuma vētru informācijas tehnoloģiju nozarē (IT), kas ir neizpratnē - "kā var ienākt prātā apturēt veiksmīgi strādājošu, priekšzīmīgu nodokļu maksātāju", uzsverot, ka šādā situācijā IT uzņēmumi var aiziet no Latvijas jurisdikcijas, lai pasargātu savu biznesu.