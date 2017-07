Būvniekiem piemēro 8000 eiro sodu par neatbilstošu satiksmes organizēšanu remontdarbu laikā Rīgā

Kā informēja departamentā, pēdējo divu dienu laikā departaments Rīgas ielu remontdarbu veicējiem noformējis 11 aktus par līgumsoda piemērošanu saistībā ar darba vietas neatbilstošu aprīkošanu, un kopumā sods piemērots gandrīz 8000 eiro apmērā. Tāpat departaments atbildīgajiem būvdarbu veicējiem ir izteicis 50 mutiskus brīdinājumus.

Visvairāk pārkāpumu konstatēts Krišjāņa Valdemāra, Duntes un Zirņu ielas būvdarbu zonās (4), kā arī Elizabetes iela (3), Dzirnavu ielā (2) un Stabu ielā (2).

Departamenta direktora pienākumu izpildītājs Emīls Jakrins sacīja, ka ir vairakkārt ticies ar atbildīgajiem būvdarbu veicējiem un būvuzraugiem, lai atkāroti atgādinātu par obligātu nepieciešamību objektā darba vietu aprīkot atbilstoši normatīviem, domājot par ikviena satiksmes dalībnieka drošību un ērtībām. Viņš uzsvēra, ka ka departaments ir pateicīgs arī par sabiedrības līdzdalību, konstatējot un informējot departamentu par neatbilstošu darba organizēšanu būvdarbu zonā.

Satiksmes departaments pirms būvniecības sezonas sākuma organizēja tikšanos ar atbildīgajiem būvdarbu veicējiem un inženierkomunikāciju valdītājiem, pieaicinot speciālistus gan no Valsts darba inspekcijas, gan citām atbildīgajām institūcijām, lai vērstu uzmanību uz normatīvu prasībām un to ievērošanas nozīmīgumu darbu organizācijas procesā. Šonedēļ tikšanās tiks organizēta atkārtoti, pieaicinot Valsts policijas, CSDD, Latvijas valsts ceļu un citu institūciju pārstāvjus.

Kā ziņots, seguma atjaunošanas darbi norit Krišjāņa Valdemāra ielā posmā no Bruņinieku ielas līdz Upes ielai, Dzirnavu ielā posmā no Gogoļa ielas līdz Marijas ielai, Elizabetes ielā posmā no Eksporta ielas līdz Brīvības bulvārim un no Brīvības bulvāra līdz Satekles ielai.

Seguma atjaunošanas darbus Rīgā veic pieci uzņēmumi - "Roadex", "ACB", "Ceļu pārvalde", "Igate" un "Binders".