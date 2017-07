Bezvests.lv

Lūgums palīdzēt! Līvānos pazudis 29 gadus vecais Armands

25. jūlijā agri no rīta laikā no 3.00 līdz 9.00 no privātmājas Līvānos, Ubaglīča (Ubaglīcis) privātmāju rajonā, izgājis un pazudis 29 gadus vecais Armands Černovs.