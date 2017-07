Kriminālprocesu dēļ no amatiem patlaban atstādināti 5 maksātnespējas administratori

No procesa virzītāja ir saņemta informācija, ka šiem administratoriem ir piemērots aizdomās turētā status kādā no kriminālprocesiem, skaidroja MNA direktore. Kriminālprocesi ir saistīti ar maksātnespējas procesiem, viņa atzina.

Visas šīs personas ir atstādinātas, kā arī MNA ir iesniegusi tiesās pietiekumus par administratoru atcelšanu no viņu lietvedībā esošajiem procesiem.

Papildus ir viens maksātnespējas procesa administrators, kuram procesa virzītājs ir piemērojis drošības līdzekli - aizliegumu ieņemt maksātnespējas procesa administratora amatu. Arī šis administrators ir atcelts no viņa lietvedībā esošajiem maksātnespējas procesiem, teica Šteina.

MNA direktore apliecināja, ka kopumā ir divi procesi no kuriem atstādinātie administratori vēl nav atcelti. Par vienu no tiem tiesa lems šodien, bet vēl vienā gadījumā ir iesniegta blakussūdzība par tiesas nolēmumu, tāpēc no šī procesa administrators vēl nav atcelts.

Kā vēstīts, 21.jūnijā Rīgas apgabaltiesa nolēma paturēt apcietinājumā kriminālprocesos aizdomās turētos no amata atstādinātos maksātnespējas procesa administratorus Māri Sprūdu, Ilmāru Krūmu un Nauri Durevski. Trīs atsevišķās sēdēs tiesa izvērtēja saņemtās sūdzības par maksātnespējas administratoriem piemēroto drošības līdzekli un visas sūdzības noraidīja.

Apcietinājumu Sprūdam, Krūmam un Durevskim Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa kā drošības līdzekli piemēroja 9.jūnijā. Tai dienā tika apcietināts arī finansists Jorens Raitums, kuru policija jau pēc pāris dienām atbrīvoja, piemērojot viņam ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekli.

Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde sākusi divus atsevišķus kriminālprocesus. Vienā figurē Sprūds kopā ar Krūmu un Raitumu. Sprūdam un Krūmam tiek inkriminēta izspiešana un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, savukārt Raitumam tiek inkriminēta dalība izspiešanā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā. Trijotnes apcietināšana saistīta ar likvidējamo "Trasta komercbanku".

Otrajā lietā figurē Durevskis. Viņš tiek turēts aizdomās par kukuļa izspiešanas mēģinājumu.

Iepriekš tapa arī zināms, ka citā prokuratūras izmeklētā kriminālprocesā par iespējamiem pārkāpumiem uzņēmumu "Dzimtā sēta" un "Peltes īpašumi" maksātnespējas procesos starp aizdomās turētajiem ir Sprūds, viņa dzīvesbiedre maksātnespējas procesa administratore Ilze Gulbe, kā arī kādreizējais Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs, bijušais nacionālās apvienības ģenerālsekretārs Aigars Lūsis.