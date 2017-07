"Rīgā un citur Latvijā daudzviet koki un krūmi ir noseguši informatīvas zīmes, kas vēsta par kustības virzienu caur pilsētu, it īpaši šajā mitrajā un straujai augšanai labvēlīgajā vasarā. Pirms slikti redzamām ceļa zīmēm autovadītājs ir spiests samazināt ātrumu, lai censtos tās saskatīt, tomēr, ja neizdodas, seko maldīšanās pa pilsētu, meklējot pareizo virzienu," stāstīja Zvirbulis.

Viņš uzsvēra, ka maldīšanās laikā autovadītājs var izraisīt vai nokļūt ne vienā vien satiksmes negadījumā, ņemot vērā, ka braucējs ir stresa situācijā pazaudējis orientieri un var sākt manevrus, kas rada risku uz ielas, piemēram, kādas negaidītas un nevajadzīgas pārkārtošanās, apgriešanās vai ko citu.

"Kāds mūsdienīgs lasītājs teiks, ka pastāv taču dažādas navigācijas sistēmas un lielajām informatīvajām zīmēm vairs nav nekāda nozīme. Jāpiekrīt, ka navigācija ievērojami atvieglo pareizu virzīšanos caur pilsētu, tomēr ne visi to izmanto. Tātad, ja autovadītājs neizmanto navigāciju, tad lielās, zilās informatīvās ceļa zīmes ir vienīgais palīgs, lai ārvalstu autotūrists Daugavpils vietā neaizbrauktu uz Siguldu, bet, ja navigācija ir, tās apstiprina pareizu kustības virzienu, un - galu galā - ja ceļa zīme ir izvietota, to ir jāredz!" pauda biedrības prezidents.

Pēc viņa teiktā, ja ir aizaugušas tādas ceļa zīmes kā "dodiet ceļu" un "iebraukt aizliegts" vai citas aizlieguma un brīdinājuma zīmes, autovadītājs, iespējams, to nepamanīs, un var notikt smags satiksmes negadījums.

LAMB aicina autovadītājus rakstīt un ziņot par aizaugušām ceļa zīmēm, aicinot tās atbrīvot no koku un krūmu zariem un lapām.

Biedrība rosina rakstīt un, ja iespējams, sūtīt arī attēlus AS "Latvijas Valsts ceļi" (lvceli@lvceli.lv), galvaspilsētā Rīgas domes Satiksmes departamentam (sd@riga.lv), citur Latvijā savām pašvaldībām. Var rakstīt arī LAMB (lamb@lamb.lv), kas attiecīgo informāciju tālāk nodos atbildīgajām institūcijām.

LAMB ir sabiedriskā organizācija, kurai ir 20 gadu pieredze satiksmes drošības procesu analīzē.



