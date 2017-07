Neskatoties uz to, ka vakar Ķekavas novada 785.vēlēšanu iecirknī par LZS sarakstu nobalsoja vairāk, proti, 428 balsstiesīgie vēlētāji, bet par JKP 343 balsstiesīgie, provizoriskie rezultāti liecina, ka kopumā pašvaldību vēlēšanās par JKP nobalsojuši 22,83% vēlētāji, tādējādi domē iegūstot piecas vietas.

Savukārt par LZS nobalsojuši 11,81% vēlētāji, kas ir par 0,26% mazāk nekā apkopojot datus par 3.jūnijā notikušajām vēlēšanām, kad par partiju nobalsoja 1098 jeb 12,07% balsstiesīgo. Līdz ar to, apkopojot provizoriskos rezultātus, LZS Ķekavas novada domē iegūst divas vietas, kas ir par vienu vietu mazāk nekā tas bija pēc 3.jūnijā notikušajām pašvaldību vēlēšanām.

Provizoriskie vēlēšanu rezultāti liecina, ka pārējais domes sastāvs nav mainījies, jo pēc apkopotiem vēlēšanu rezultātiem Ķekavas novada 785.vēlēšanu iecirknī, partija "Gods kalpot mūsu Latvijai", "Vienotības", politisko partiju "Izaugsme" un "Latvijas attīstībai" kopīgais saraksts un "Reģionu alianse" katra saglabājusi pa divām vietām.

Savukārt "Saskaņa", Latvijas Zaļā partija, partija "Vienoti Latvijai" un "Vidzemes partija" novada domē saglabājusi katra pa vienai vietai.

Taču pēc atkārtotām vēlēšanām 5% barjeru neizdevās pārvarēt pieciem politiskajiem spēkiem - "Apvienība iedzīvotāji", partijai "Sadarbība", "KPV LV" un "No sirds Latvijai".

Tāpat tas neizdevās nacionālajai apvienībai "Visu Latvijai!"- "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", kura bija iniciatore atkārotajām vēlēšanām 785.vēlēšanu iecirknī. Pēc provizoriskajiem rezultātiem minētā partija pēc atkārtotām vēlēšanām ieguvusi par 0,27% mazāku vēlētāju atbalstu, kā tas bija pēc 3.jūnijā notikušajām vēlēšanām.

Jau ziņots, ka Ķekavas novada domē no 3.jūnijā 14 kandidējušajām partijām bija tikuši deviņi politiskie spēki.

Lielāko vēlētāju atbalstu izdevās gūt Jaunajai konservatīvajai partijai, par ko nobalsoja 21,38% vēlētāju. 12,07% vēlētāju balsu vēlēšanās izdevās gūt Latvijas Zemnieku savienībai, savukārt nedaudz mazāk jeb 11,24% balsu ieguva partija "Reģionu alianse".

Partija "Gods kalpot mūsu Latvijai" Ķekavas novadā ieguva 9,58% vēlētāju balsu, savukārt 7,9% vēlētāju balsis ieguva "Vienotības", politisko partiju "Izaugsme" un "Latvijas attīstībai" kopīgais saraksts. Partija "Saskaņa" ieguva 6,85% vēlētāju balsu.

Ļoti blīvi rezultātu ziņā ierindojās trīs partijas - "Vienoti Latvijai", "Vidzemes partija" un Latvijas Zaļā partija, kuras attiecīgi tika pie 5,21%, 5,2% un 5,13% vēlētāju atbalsta.

Domē, nepārvarot 5% barjeru, neiekļuva pieci politiskie spēki. Līdz iekļūšanai domes sastāvā nedaudz pietrūka nacionālajai apvienībai "Visu Latvijai!"- "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", par ko nobalsoja 4,95% vēlētāju. Tuvu robežas pārvarēšanai bija arī partija "No sirds Latvijai", kura ieguva 4,75% velētāju balsu.



