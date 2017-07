Ar garšu nosvinēta "Cēsis 811" pirmā diena

Vidzemes koncertzālē “Cēsis” ar koncertu atklāts 1.Starptautiskais Zvanu festivāls, kas pulcējis zvanu mūzikas ansambļus no Latvijas un ASV. Ansambļi uzstājās kopā ar Vidzemes kamerorķestri Andra Veismaņa vadībā, Cēsu 1.pamatskolas zēnu kori un solistiem Mārtiņu Zvīguli un Lauru Grušinu, atskaņojot klausītājiem pazīstamus klasiskās mūzikas skaņdarbus.

Tajā pašā laikā Pils parkā tika atklāts arī vienīgais bezmaksas rokmūzikas festivāls Latvijā “Fono Cēsis”, kas pulcēja vairākus tūkstošus klausītāju. Pirmajā dienā klausītājus priecēja vairākas latviešu mūzikas apvienības, tostarp Cēsu grupa “Franco Franco”, kā arī festivāla galvenie mākslinieki, igauņu apvienība “Ewert and the Two Dragons”.

Lustīgi pavadīts pirmais vakars tika arī Rožu laukumā, kur notika balle ar Aizgaļu ģimeni.

Svētkiem turpinoties, sestdien, 22.jūlijā, cēsnieki un pilsētas viesiem būs iespējas izbaudīt visdažādākās Cēsu garšas. Cēsu Pils dārzā notiks viduslaiku elpas apdvests tirgus, kur ikviens varēs iemēģināt viduslaiku amatus, nogaršot patiesi viduslaicīgus ēdienus un izbaudīt leļļu teātra, cirka un uguns mākslinieka priekšnesumus. Turpat netālu, Pils laukumā, norisināsies nu jau par tradīciju kļuvusī Cēsu modes skate, kurā jaunās, īpaši svētkiem tapušās tērpus kolekcijas atrādīs Cēsu Bērnu un Jauniešu centrs, kā arī septiņi Cēsu apģērbu zīmoli.

Vecpilsētas ielas pildīs rekordliels 400 tirgotāju svētku tirgus. Rožu laukumā visas dienas garumā noritēs smeķīgi siera un alus svētki, kurus vakarā noslēgs balle. Ķiršu ielā ar radošām darbnīcām turpināsies starptautiskais zvanu festivāls, kas vakarā noslēgsies ar koncertu Sv.Jāņa Baznīcā.

Īpaši gardi pārsteigumi gaidāmi Maija parkā, kur norisināsies gastronomijas mistērija “Parks uz paplātes”. Tās laikā dažādu restorānu šefpavāri Gundegas Skudriņas vadībā uzburs neparastus ēdienus.

Mūzikas gardēžiem pie Vidzemes koncertzāles “Cēsis” būs sava terase, kur baudīt izsmalcinātus vokālo ansambļu, koru un kamermūzikas priekšnesumus. Pils parkā no plkst.14.00 turpināsies rokfestivāls “Fono Cēsis”.

Dienu noslēgs jau tradicionālais Lukturu gājiens, kas šogad pulcēsies pie Vidzemes koncertzāles “Cēsis”. Gājiens noslēgsies Pils parkā, kur tiks apbalvots “Gada cēsnieks” un notiks krāšņs svētku salūts.

Pilna programma pieejama novada mājas lapā www.cesis.lv

Vērienīgos svētkus atbalsta AS “Cēsu alus” un projekts “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” Hanzas savienības mantojuma iedzīvināšanai mūsdienās, sadarbojoties 11 Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas partneriem, kas tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda Centrālās Baltijas programmas 2014-2020 atbalstu. Svētku norise iekļauta Eiropas gastronomijas reģiona “Rīga – Gauja” aktivitāšu ritējumā.

Cēsis dibinātas 1206.gadā un ir trešā vecākā pilsēta Latvijā.