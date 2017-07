Šodien sākas Cēsu pilsētas svētki

Svētku pirmajā dienā plkst.19.00 Cēsu Pils parkā sāksies vienīgais bezmaksas rokmūzikas festivāls Latvijā “Fono Cēsis”. Divu dienu garumā uz festivāla skatuves uzstāsies dažādi pašmāju un ārzemju mūziķi. Pirmajā dienā uz “Fono Cēsis” skatuves kāps “Doni Tondo”, “Gapoljeri”, “Indygo”, “Bandmaster”, cēsnieki “Franco Franco” un festivāla galvenie mākslinieki “Ewert and the Two Dragons” no Igaunijas.

Otrajā dienā tie būs: Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas džeza ansamblis, Imants Daksis, “Comedy Latvia”, “Fish Art”, “Čipsis un Dullais”, “All Day Long”, “Edavārdi”, Roberts Gobziņš un “Resnie putni”, “Satellites LV”, “Dzelzs Vilks”. Abu dienu programmas noslēgs Latvijā populāri DJ – piektdien pie pults DJ Toms Grēviņš, savukārt sestdien DJ Artis Dvarionas.

Publicitātes

Piektdien plkst.19.00 Vidzemes koncertzālē “Cēsis” tiks atklāts 1.Starptautiskais zvanu festivāls. Atklāšanas koncertā uzstāsies seši zvanu ansambļi no Latvijas, kā arī viesi no ASV, kuriem pievienosies arī Vidzemes kamerorķestris, Cēsu 1.pamatskolas zēnu koris un solisti Mārtiņš Zvīgulis un Laura Grušina.

Rožu laukumā plkst.21.00 sāksies balle ar Aizgaļu ģimeni, bet Pasaules latviešu mākslas centra pagalmā (Lielā Skolas iela 6) norisināsies piektais atklātais mūzikas improvizācijas vakars “Sacepums”.

Svētku kulminācijas dienā, sestdien, cēsniekiem un pilsētas viesiem tiks piedāvāta bagātīga pasākumu programma. Vecpilsētā notiks amatnieku tirdziņš, Pils laukumā gaidāma Cēsu modes skate, Pils dārzā norisināsies vēsturiskais Hanzas tirgus, Pils parkā turpināsies rokmūzikas festivāls “Fono Cēsis”, Maija parkā notiks gastronomijas mistērija “Parks uz paplātes”, kur dažādu Latvijas restorānu šefpavāri uzburs neparastus gardumus, pie Vidzemes koncertzāles būs terase mūzikas gardēžiem, savukārt Cēsu skeitparkā visas dienas garumā norisināsies sacensības trijās disciplīnās - bmx, inline un skateboard. Rožu laukumā tiks svinēti smeķīgi siera un alus svētki. Dienu noslēgs svētku gājiens un krāšņs salūts.

Publicitātes

Svētku izskaņa, svētdien, kā ierasts, būs sportiska ar “Ghetto games” festivālu un “Cēsu vasaras slēpošanas sprintu 2017” Vienības laukumā, “Zelta mopēdu” Pirtsupītes graviņā un Cēsu 2.velofestivālu.

Vērienīgos svētkus atbalsta AS “Cēsu alus” un projekts “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” Hanzas savienības mantojuma iedzīvināšanai mūsdienās, sadarbojoties 11 Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas partneriem, kas tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda Centrālās Baltijas programmas 2014-2020 atbalstu. Svētku norise iekļauta Eiropas gastronomijas reģiona “Rīga – Gauja” aktivitāšu ritējumā.

Publicitātes

Ar pilnu svētku programmu aicinām iepazīties Cēsu novada pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.

Cēsis dibinātas 1206.gadā un ir trešā vecākā pilsēta Latvijā.