Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs. (Foto: LETA)

Īpašuma departaments dalās pieredzē ar Eiropas pilsētu pašvaldībām

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Jūnija mēneša izskaņā, no 28. līdz 30. jūnijam, Rīgā notika ERAF finansētās programmas URBACT III projekta “Brīvo telpu atkārtota izmantošana kā lokāls inovāciju dzinējspēks” (REFILL - Reuse of vacant spaces as driving Force for Innovation on Local Level) aktivitāte - padziļinātas izpētes vizīte Rīgas pilsētas partneriem projekta ietvaros: kolēģiem no projekta vadošā partnera - Beļģijas pilsētas Ģentes pašvaldības, Holandes pilsētas Amersfortes pašvaldības un Čehijas pilsētas Ostravas pašvaldības. Vizītē piedalījās arī projekta vadošais eksperts, Fransuā Žegū (Francois Jegou). Vizīti organizēja par Rīgas pilsētas dalību projektā atbildīgais Rīgas domes Īpašuma departaments.