Liepājā notiks Summer Sound iesildīšanās pasākums

Arī šogad Summer Sound piedāvā iesildīties festivālam, aicinot uz festivāla Pre-Party ar dažiem no šī gada māksliniekiem. Pasākums norisināsies festivāla pilsētā Liepājā pludmales bārā Red Sun Buffet kopā ar grupu My Radint You un hip-hop izpildītāju Edavārdi un, kā ierasts, ļaus tā apmeklētājiem izbaudīt Summer Sund noskaņu festivālam tuvojoties.

Šogad sadarbībā ar airBaltic festivāls aicina apmeklētājus no Rīgas uz Liepājas Pre-Party doties ar īpašo Party Jet lidojumu, kurā pasažierus pavadīs kāds no Summer Sound galvenās skatuves māksliniekiem.

Pludmales festivāls Summer Sound norisināsies Liepājā 28.-29.jūlijā ar vairāk kā 40 māksliniekiem. Dīdžeju trio Cheat Codes no Losandželosas, vācu uzlecošā techno house zvaigzne Felix Jaehn, kā arī franču dīdžejs un producents Klingade parūpēsies par grandiozu elektroniskās mūzikas programmu jūras krastā. Ar savu vērienīgāko šīs vasaras koncertu uz festivāla lielās skatuves uzstāsies Dons, savukārt pamatīgu ballīti garantēs Bermudu Divstūris. Bez jau nosauktajiem vārdiem festivāla viesus priecēs krāšņa Latvijas mūziķu programma – Triana Park, Bandmaster, Satellites LV, Sibyl Vane, Deeper Upper, Franco Franco, Skyforger, My Radiant You, Fakts, Pienvedēja Piedzīvojumi, Astro'n'out, Ivo Fomins, Polifauna, kā arī šogad festivāls kļuvis par divām skatuvēm bagātāks. Mierīgu gaisotni un akustiskus priekšnesumus varēs baudīt pie Koncertsētas skatuves, bet sadarbībā ar Radio SWH jaunas mūzikas atklājumi gaidāmi skatuvē Priekšnams.