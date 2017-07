Liktenīgajā dienā Ivanu, iespējams, nobiedējis negaiss - policija skaidro iespējamos cēloņus zēna nokļūšanai mežā

Tuvākā apdzīvotā vieta bija aptuveni 700 metrus no vietas, kur zēns atrasts. Šobrīd policija uzskata, ka zēns esot bēdzis no negaisa un ieskrējis mežā, lai paslēptos no lietusgāzēm. Lielu lomu nospēlējis negaiss, kas pašlaik tiek izvirzīta kā viena no versijām, kāpēc puika ieskrējis mežā.

Lai gan visas tuvākās apkārtnes autobusu pieturas gan armija, gan kārtības policijas inspektori pārmeklēja jau pašā sākumā, tostarp Dubeņu pieturu, bērna atrašanās vieta bijusi dziļos brikšņos. “Tā vieta, kur mēs zēnu atradām, nebija normāli atrodama. Tur nav normāls mežs, tur ir vienkārši brikšņi,” preses konferencē komentēja Āva.

Neatbildēts palicis arī jautājums, kāpēc mazais puika, nokļūdams pilnīgi svešā vietā, nevērsās pie vietējiem iedzīvotājiem, bet devās viens pats nezināmā virzienā.

Psihologi izvirzījuši versiju, ka bērns gājis pakaļ autobusam, kurš no Dubeņu pieturas devies taisni, kur pēc nepilna kilometra apgriezies. Bērns, iespējams, sapratis, ka ir izkāpis nepareizajā pieturā, un, ja dosies tālāk pakaļ autobusam, nonāks mājās.

Zēna atrašanās vieta tika noteikta, pateicoties VP psihologu izveidotajam zēna portretam, kas samazināja iespējamās atrašanās vietas līdz divām, no kurām vienā arī tika atrastas zēna mirstīgas atliekas.

Uz puikas ķermeņa, sākotnēji apskatot, nav konstatētas vardarbīgas nāves pazīmes.

Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis informēja, ka tiks veikta dienesta izmeklēšana, lai noskaidrotu, vai visi policijas darbinieki ir rīkojušies atbilstoši, un, ja tiks konstatēti kādi pārkāpumi, tad pārkāpēji tiks saukti pie atbildības.

Ķuzis arī izteica pateicību visiem meklēšanā iesaistītajiem cilvēkiem - gan brīvprātīgajiem, gan policistiem, gan armijas un zemessardzes pārstāvjiem.

Jau ziņots, ka Valsts policijā 2.jūlijā tika saņemts iesniegums par to, ka 1.jūlijā ap plkst.8.30 no savas dzīvesvietas Liepājā, Pāvilostas ielā, izgāja piecgadīgais Ivans Berladins.

Sākotnēji zēns plaši tika meklēts savas dzīvesvietas apkārtnē, taču meklējumi bija nesekmīgi.

Policijai nedēļas sākumā bija izdevies iegūt jaunu pavedienu Liepājā pazudušā piecgadīgā zēna lietā. Puika ar sabiedrisko transportu bija aizbraucis uz Grobiņas novada Dubeņu ciemu, tāpēc meklēšanas darbi tika koncentrēti šajā rajonā. Izkāpjot Liepājā, Kuršu laukumā, zēns, visticamāk, sajaucis pieturvietas un tālāk braucis ar autobusu Grobiņas virzienā.

Konkrētā reisa šoferis policijai atzinis, ka autobusā iekāpušais zēns varētu būt līdzīgs pazudušajam Ivanam. Šoferis stāstījis, ka pieturā Kuršu laukumā iekāpuši daudzi pieaugušie un, kā jau šādos gadījumos ierasts, vadītājs nodomājis, ka zēns ir kopā ar kādu no viņiem.

Pēc desmit dienu meklējumiem zēns 11.jūlijā tika atrasts Grobiņas novada Dubeņos meža masīvā brikšņos bez dzīvības pazīmēm.