Pārnākšana no citas augstskolas nav sarežģīts process

- studentam, kurš vēlas iestāties Biznesa augstskolā Turība vēlākos studiju posmos, jāuzraksta iesniegums Studiju informācijas centram, norādot, uz kādu studiju programmu un studiju gadu viņš vēlas pārnākt;

- kopā ar iesniegumu Studiju informācijas centram jāiesniedz akadēmiskā izziņa no iepriekšējās augstskolas vai diploms no jau absolvētas mācību iestādes.

Iespējams individuālais studiju plāns

Lai students pārnāktu uz vēlākiem studiju kursiem, iepriekš jābūt iegūtiem vismaz 40 kredītpunktiem. Pārnācēja iesniegumu izskata līdz 14 dienām, tiek izveidots salīdzinājuma protokols, kur tiek salīdzināti iepriekš apgūtie studiju kursi un izvēlētā Turības studiju programma. Dekāns pieņem lēmumu, kurā kursā studentu uzņemt, dekāna lēmumu apstiprina rektors. Tiek sagatavots individuālais studiju plāns, kurā tiek iekļauti papildus apgūstamie studiju kursi. Individuālajā plānā iekļauto papildus studiju kursu kārtošana ir bezmaksas.

Atlaide „Pārnākšana”

Reflektanti, kuri uzsāk studijas 2.,4.,6. vai 8. semestrī, var pretendēt uz studiju maksas atlaidi „Pārnākšana” – 50% atlaide vienam studiju gadam.



Pēc dokumentu iesniegšanas, dekāna un rektora apstiprinājuma, SIC zvana studentam un paziņo lēmumu. Ja students piekrīt augstskolas lēmumam par pāriešanu uz noteiktu kursu, tiek noslēgts līgums par izglītības iegūšanu. Pārnākšanu no citas augstskolas regulē Ministru kabineta noteikumi Nr.932.



Biznesa augstskolas Turība, bakalaura programmas Žurnālistika un mediji 3. kursa studente Sintija Liepiņa: ”gan iepriekšējā augstskolā, gan tagad studēju žurnālistiku. Iepriekš studēju klātienes dienas nodaļā un pirmajā kursā apvienoju darbu ar mācībām, otrajā kursā vairāk pievērsos savai karjeras veidošanai un ar skolas darbu izpildi laikā bija grūti, nekādas atrunas netika pieņemtas – „ te ir dienas nodaļa”! Vakara grupas žurnālistikas programmai nebija. Nevēlējos atteikties no iespējas strādāt un veidot karjeru, sāku meklēt risinājumus un nopriecājos, kad uzzināju, ka šai, salīdzinoši jaunajai Turības programmai ir vakara nodaļa. Pieteicos! Paldies Turības darbiniekiem, kas bija ļoti pretimnākoši tika pielīdzināti gandrīz visi priekšmeti un izveidots plāns atlikušajiem priekšmetiem – viss tika izdarīts tā, lai pārnākšana būtu maksimāli vienkārša. Biju patiesi pārsteigta, ka pāris priekšmetus, ko vajadzēja nokārtot no iepriekšējiem kursiem, varēju kārtot bez maksas. Ne mirkli neesmu nožēlojusi, ka mainīju augstskolu. Man ir lieliski un iedvesmojoši pasniedzēji un studiju grupa, kur mēs visi pa dienu strādājam un vakarpusē tiekamies augstskolā”.



Sīkāku informāciju par studiju programmām vai pārnākšanu no citas augstskolas uz Turību var iegūt, zvanot uz Studiju informācijas centru pa tālruni 67622333 vai rakstot uz sic@turiba.lv.



Reklāmas raksts sadarbībā ar Biznesa augstskolu Turība