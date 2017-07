Komentējot nesen publicētās oligarhu sarunas un to, vai varam sagaidīt skaidru nostāju no ZZS, Ozols asi kritizēja ZZS un to sastādošās apvienības un pauda pārliecība, ka no ZZS nevar sagaidīt neko. “Nu ko mēs varam sagaidīt no ZZS? Pirmkārt, viņai vajadzēja aizstāvēt zemnieku intereses, bet, ja mēs paskatāmies uz laukiem, viņi ir iztukšoti no cilvēkiem. Tur ir palikuši pāri lielie baroni, bet faktiski Latvija ir pilna ar spoku ciematiem,” sašutumu pauda publicists.

Ozols uzskata, ka arī Zaļā partija nav darījusi pietiekami, lai pasargātu Latvijas dabu: “Ja mēs skatāmies uz zaļajiem, tad izrādās, ka mēs esam bīstamo atkritumu izgāztuves vieta, kur pa slepeno simtiem tūkstoši tonnu tiek ievests un norakts kaut kur. Latvija ir pārvērsta par miskasti, kura vēl pie reizes tiek dedzināta. Ko var runāt tagad par zaļajiem?”

Citi šobrīd lasa Sievišķības uznāciens: šīs vasaras skaistākās kleitas Pasaule smej par mulsinošu mirkli: Polijas pirmās lēdijas dēļ Tramps nonāk neveiklā situācijā Pienākusi liktenīgā piektdiena. Mazā Čārlija vecāki vēl cer līdz pēdējam

Ozols norādīja, ka ZZS nepārstāv ne zemniekus, ne zaļos, viņu simbols pašlaik ir amatā pārvēlētais Jūrmalas mērs Gatis Truksnis (ZZS). “Mēs redzam cilvēku, kurš smird vairāk pēc korupcijas nekā tā aizdegusies miskaste, bet viņu mierīgi ieliek iekšā un skatās cilvēkiem acīs, sakot, ka viss kārtībā,” raidījumā pauda Ozols.

Publicists arī uzskata, ka ZZS noorganizēja to, ka Levita vietā prezidenta amatā tika ievēlēts Vējonis. Ozols kritizēja Vējoņa neizlēmīgo nostāju sakarā ar oligarhu sarunām: “Stingra, izlēmīga, zinoša, kompetenta prezidenta vietā mums ir prezidents, kurš nu jau nedēļām ilgi nezina, ko pateikt par to, ka valsts ir nozagta.”