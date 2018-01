Ziemas sezonā vienmēr vilinājums ir labi saēsties saldos mandarīnus un sulīgos apelsīnus. Tomēr daudzi cilvēki pēc šo gardo augļu baudīšanas jūt diskomfortu vēderā.

Resno zarnu biežāk kairina cukurs, turklāt jebkura veida: laktoze no piena, fruktoze no augļiem vai glikoze no saldajiem našķiem.

Ja ir izteiktas sūdzības, labāk atturēties no produktiem, kas kairina un uzpūš zarnas. Situācijās, kad tomēr augļi apēsti par daudz un ir kairinātās zarnas sindroms, ļoti efektīvi palīdz fiziskā slodze. Slodzes laikā, pastiprināti elpojot, zarnu traktu masē vēdera preses muskuļi.

Ja arī pēc kārtīgas pastaigas vai izvingrošanās diskomforts nav samazinājies, pret vēdera pūšanos un gāzu veidošanos var lietot aktivētās ogles tabletes, simetikonu saturošus līdzekļus, fermentu preparātus, kā arī medikamentus gremošanas orgānu, tostarp aizkuņģa dziedzera, darbības veicināšanai.