Kas ir veselīgā bišu maize, un kādos gadījumos to lietot

Kāpēc tāds nosaukums – bišu maize? Iespējams, tāpēc, ka bites ar to nodrošina savam organismam olbaltumvielas, vitamīnus un citus svarīgus savienojumus. Medus tām kalpo kā primārais enerģijas avots, bet svaigus ziedputekšņus bites neēd. Tos aizgādā uz stropu, tur bites tos ievieto tukšajās šūnās, sajauc ar gremošanas sulām un nektāru, sapresē un pa virsu uzliek medus kārtiņu. Tā ziedputekšņi tiek iekonservēti, sākas fermentācijas process, un veidojas īpašais bišu produkts – bišu maize. Īsāk sakot, bišu maize ir fermentēti ziedputekšņi. Izrādās, cilvēki nav vienīgie gudrinieki, kas izmanto fermentācijas procesu, lai ilgāk uzglabātu produktus un iegūtu veselīgāku galaproduktu.

Bišu maizes sastāvā ir ne tikai vērtīgas baktērijas (Oenococcus, Paralactobacillus, un īpaši Bifidobacterium), bet arī vērtīgi raugi un sēnītes.

Putekšņu fermentācijas procesā atsevišķas uzturvielas kļūst vieglāk pieejamas. Dažas olbaltumvielas tiek sadalītas aminoskābēs, ciete pārveidota par vienkāršajiem cukuriem, un vitamīni kļūst biopieejamāki. No šāda aspekta raugoties, bišu maize sniedz veselībai lielāku labumu nekā svaigi ziedputekšņi.

Kāpēc nebojājas?

Bišu gremošanas sulas ir bagātīgas ar pienskābajām baktērijām, kas sadala putekšņu cukurus, radot pienskābi un samazinot pH no 4,8 līdz aptuveni 4,1. Šāds pH līmenis ir krietni zem patogēno mikroorganismu augšanas sliekšņa (pH 4,6), tāpēc bišu maize ir pasargāta no bojāšanās.

Aptuvenā* uzturvērtība

100 gramos bišu maizes ir

Enerģētiskā vērtība – 400 kcal (vienā ēdamkarotē – 40 kcal)

Mitrums – 24 %

Olbaltumvielas – 23 %

Cukuri – 40 %

Tauki – 4 %

Šķiedrvielas – 10 %

*Uzturvērtība ir atkarīga no putekšņu veida, daudzuma un citiem faktoriem.

Bišu maizes sastāvā ir aptuveni 240 bioloģiski aktīvi savienojumu, tostarp šādi.

Vitamīni: B grupas vitamīni, karotīni, E, D, K un C vitamīni.

Minerālvielas: dzelzs, fosfors, kalcijs, selēns, kālijs, magnijs un citas minerālvielas mazākos daudzumos.

Aminoskābes, tostarp visas neaizstājamās aminoskābes.

Antioksidanti: fenoli, flavonoīdi, fitosteroli u. c.

Enzīmi un koenzīmi: amilāze, fosfatāze, kozimāze u. c.

Putekšņu un bišu maizes vērtīgās īpašības

• Antibakteriālas – spēcīgi ietekmē Gram+ un Gram- baktērijas, kā arī dažas sēnītes.

• Pretvēža – citotoksiskā iedarbība, pateicoties galvenokārt fenolu savienojumiem. Nozīme ir arī antioksidantiem, kas nesatur fenolus.

• Antioksidatīvas – lielais polifenolu daudzums kopā ar tokoferoliem un karotenoīdiem cīnās ar brīvajiem radikāļiem, lai novērstu to radīto negatīvo ietekmi uz veselību.

• Barojošas – bišu maize satur daudz olbaltumvielu un aminoskābju, cukuru un vērtīgu taukskābju.

• Pretiekaisuma – fenolskābes, flavonoīdi un fitosteroli ir galvenie, kas nodrošina pretiekaisuma iedarbību.

• Hepatoprotektīvas (aizsargā aknas) – spēj samazināt oksidatīvā stresa marķierus un uzlabot bioķīmiskos parametrus asinīs.

• Kardioprotektīvas (aizsargā sirdi) – par labvēlīgo ietekmi uz sirds un asinsvadu sistēmu jāpateicas neaizstājamajām taukskābēm, fosfolipīdiem, flavonoīdiem, fitosteroliem un tokoferoliem.

• Anēmiju samazinošas – bišu maizes un putekšņu lietošana var palīdzēt paaugstināt hemoglobīna līmeni.

Kādos gadījumos bišu maizi lietot?

Tā kā bišu maizes sastāvs ir ļoti atšķirīgs, ir grūti iegūt absolūti neapstrīdamas atbildes par bišu maizes ietekmi uz veselību, kur nu vēl salīdzināt dažādu pētījumu rezultātus. Vairāk pētījumu ir veikts ar konkrētiem ziedputekšņiem, to sastāvu un ietekmi uz veselību.

Bitenieki un medus produktu lietošanas entuziasti iesaka bišu maizi lietot rudenī, ziemā un pavasarī, kad organisms ir vairāk pakļauts vīrusu un baktēriju uzbrukumam, kad ir aukstāks, ir mazāk svaigu vietējo produktu uzturā un trūkst saules gaismas. Bišu maize derot, lai atvairītu nogurumu, uzlabotu garastāvokli un palielinātu enerģiju. To iesaka arī dažādu hronisku slimību gadījumos, ja ir anēmija, aizcietējumi, sirds asinsvadu slimības, aknu slimības un citas kaites.

Cik daudz bišu maizes jāēd?

Zinātniski pamatotu rekomendāciju nav, bet tautas dziedniecībā pieaugušam cilvēkam iesaka dienā apēst ne vairāk par divām tējkarotēm bišu maizes. Bērniem – ne vairāk par tējkaroti. Noteikti nevajadzētu bišu maizi uztvert tāpat kā maizi, tāpēc ka tām ir viens nosaukums. Bišu maize nav domāta, lai to ēstu lielā daudzumā.

Bišu maizi neiesaka arī lietot pirms miega, jo tā var iedarboties uzmundrinoši, un miegs tad būs tramīgāks.

Vislabāk šo produktu ieteicams ēst kursu veidā – pa mēnesim ar pārtraukumiem vairākas reizes gadā.

Ja bišu maize tīrā veidā īsti neiet pie sirds, to var sajaukt ar medu un ēst patīkami saldāku.

Uzmanīgi! Bišu produkti ir alerģiski, tāpēc, ja ir alerģija pret ziedputekšņiem, arī bišu maize var to veicināt.