Novembra sākumā Brazīlijas pilsētā Sanpaulu notika Pasaules Hepatīta samits, kurā mediķi un veselības organizācijas no visas pasaules sprieda, kā ierobežot C hepatīta infekciju.

Visvairāk pasaulē ar C hepatītu sirgst Austrumeiropas un Vidusjūras reģiona valstīs, kas liecina, ka arī Latvijā tā ir ļoti aktuāla problēma. Samitā pieņēma vairākas rezolūcijas, kas aicina ierobežot un beigu beigās izskaust C hepatītu.

Pēdējo divu gadu laikā palielinās to cilvēku skaits, kas saņem ārstēšanu. Vienīgais veids, kā izārstēt C hepatītu ir medikamentoza ārstēšana. Pašreiz pret C hepatītu nav izstrādāta vakcīna, bet darbs pie tās radīšanas norit, vēsta Pasaules Veselības organizāciju. Inficēšanās ar C hepatītu īpaši izplatīta ir narkotiku lietotāju vidū, lietojot kopējas šļirces, taču inficēties var arī, pārlejot inficētas asinis vai izmantojot nesterilizētus medicīnas un kosmētikas procedūru instrumentus.

Samitā tika diskutēts arī par jaunu, daudz lētāku medikamentu ieviešanu, kas daudz straujāk palīdzētu izskaust šo bīstamo slimību. Kopumā pasaulē C hepatīta apkarošanai būtu jāinvestē 3,5 miljardi ASV dolāru (ap 3 miljardiem eiro), kas ir tikai viens procents no budžeta, ko visas pasaules valstis velta veselības aizsardzībai.

Tāpat samitā uzteica pirmās septiņas valstis, kuras līdz 2030. gadam apņēmās pilnībā izskaust C hepatītu, šīs valstis ir – Austrālija, Brazīlija, Gruzija, Vācija, Ēģipte, Islande, Nīderlande, Katara un Japāna.



Te jāpiemin, ka arī Latvijā izstrādāts plāns HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanai līdz 2020. gadam. Nākamgad C hepatīta ambulatorai ārstēšanai paredzēts izlietot 16 075 969 eiro, panākot būtisku izārstēto cilvēku skaita pieaugumu.

Pasaules Veselības organizācijas departamenta cīņai pret hepatītu direktors Gotfrīds Hirnšāls norādījis: „Pēdējos piecos gados pieckārtīgi pieaudzis to valstu skaits, kuras izstrādājušas nacionālos plānus cīņai pret hepatītu. Tas liecina par to, ka nākotnē pilnībā izskaust C hepatītu ir ļoti reāli”.

Lai to īstenotu, cilvēkiem arī pašiem regulāri jāseko līdzi savam veselības stāvoklim un savlaicīgi jāveic visas nepieciešamās analīzes. Dati liecina, ka vidēji tikai katrs piektais ar C hepatītu inficētais zina par savu kaiti un var arī savlaicīgi uzsākt ārstēšanās kursu. Piemēram, Austrālijā par inficēšanos zina trīs ceturtdaļas pacientu, un tādēļ šajā valstī var arī sekmīgi īstenot hepatīta ierobežošanas plānu. Savukārt Latvijā par savu inficēšanos ar C hepatītu varētu nezināt apmēram puse inficēto, pieļauj Latvijas Slimību profilakses un kontroles centrs.