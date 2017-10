Vecāku konsultante un ģimenes terapeite Nikole Švarca iesaka 13 frāzes, ar kurām bērnu iespējams nomierināt. Starp citu, šīs tehnikas ir tik vienkāršas, ka derēs arī ikvienam pieaugušajam, kura ikdienā ir par daudz stresa. Pamēģini!

1. IZSTĀSTI MAN, KAS TEVI SATRAUC.

Arī bērnam, gluži tāpat kā mums visiem, ir nepieciešams izrunāties par stresu un bailēm. Patiesībā daudziem vislabāk izdodas domāt tieši runājot. Dod bērnam desmit minūtes laika netraucēti parunāt! Un, ja stress nomāc tevi pašu, atrodi kādu, kurš gatavs uzklausīt tevi.

2. CIK LIELS IR TAVS UZTRAUKUMS?

Laba tehnika skatupunkta iegūšanai ir vizualizēt satraukumu. Vai tas ir bumbas izmērā? Izstieptu roku lielumā? Starp citu, šos izmērus var arī uzzīmēt. Ja tas ir mazāks par tevi pašu, varbūt uztraukties nav vērts?

3. KO TU VĒLIES PATEIKT SAVAM UZTRAUKUMAM?

Paskaidro bērnam, ka uztraukums ir kā kaitinošs ods, kas lidinās apkārt un grib, lai tu uztraucies arvien vairāk. Iemāci bērnu runāt šim odam pretī! Šajā gadījumā nav jābūt pieklājīgam – uztraukumam var tiešā tekstā pateikt, lai tin makšķeres un laižas lapās. Starp citu, lai cik smieklīgi tas neizklausītos, šis ir ļoti noderīgi arī pieaugušajiem.

4. ES ESMU ŠEIT, TU ESI DROŠĪBĀ.

Vienkārša un noderīga frāze, ar kuru nomierināt ikvienu bērnu brīdī, kad viņš ir visvairāk satraucies. Ikdienas stresa situācijās neaizmirsti atgādināt arī sev, ka tev nekas nedraud.

5. VAI TU VARI TO UZZĪMĒT?

Daudziem bērniem un pieaugušajiem ir grūtības izteikt savas bažas vārdos, toties tās var uzzīmēt, uzgleznot vai citādi vizualizēt. Pats process ir ārkārtīgi nomierinošs, turklāt, no uzzīmētā var arī izdarīt secinājumus.

6. PAMAINĪSIM BEIGAS!

Nereti uztraukuma pamatā ir iestrēgšana “cilpā” – nepatīkama situācija, kas atkārtoja. Bērnam tas var būt kāds priekšmets, kurš nepadodas, tev – tikšanās ar priekšnieku, kurš izraisa bailes. Pamēģini izstāstīt šo situāciju stāsta veidā, taču atstāj nobeigumu atvērtu. Tad izdomā vairākus jaunus, pozitīvus nobeigumus (tie var būt arī muļķīgi un smieklīgi, taču vismaz vienam būtu jābūt reālistiskam). Tad uzveic trauksmi ar pārliecību!

7. KO VĒL TU ZINI PAR…

Kā jau bieži pieredzēts, vislielākās bailes rada nezināmais. Jo vairāk informācijas uzzināsi par bailes raisošo lietu, jo drošāk jutīsies. Tas strādā vienlīdz labi gan attiecībā uz pērkona negaisu vai potēm, gan lidošanu lidmašīnā vai svarīgu konferenci.

8. TAGAD ES DZIĻI IEELPOŠU.

Šī ir visvienkāršākā tehnika, kas palīdz nomierināties. Un tā patiešām strādā! Kamēr desmit reizes ieelposiet kopā ar bērnu, puse satraukuma jau būs pazudusi kā pēc burvju mājiena.

9. TAS IR BIEDĒJOŠI, UN…

Pabeidz teikumu ar jebkuru stratēģiju pēc pašas izvēles. Piemēram, “…un tu esi to piedzīvojis jau agrāk, nekas traks nenotika”, “…un es esmu drošībā, ar mani nekas neatgadīsies”, “…un man ir plāns, kā ar šo problēmu tikt galā”. Atzīsim – vairums mūsu problēmu nav neatrisināmas (un vēl liela daļa nemaz nav problēmas).

10. ŠĪ SAJŪTA PĀRIES.

Ja stresa brīdis ir pārāk intensīvs, lai mēģinātu to pieveikt ar loģiku, koncentrē savu (vai bērna) uzmanību uz to, ka visas emocijas ir pārejošas, un pāries arī šīs. Neļauj savām smadzenēm iestrēgt esošajā nepatīkamajā mirklī, bet domā par to, ka jau pavisam drīz būs vieglāk.

Visbeidzot, atceries – gan bērni, gan pieaugušie stresu visbiežāk jūt tādēļ, ka nejūtas pietiekami novērtēti un gana labi. Atgādini bērnam (un sev!), ka viņš ir lielisks, viss būs labi un viss izdosies. Jo tieši tā arī ir!

Avots: https://imperfectfamilies.com/blog/

Raksts tapis sadarbībā ar SIA “Sanofi-aventis”

SALV.MGP.17.10.0354