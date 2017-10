Režisors Ģirts Šolis atklāj, kā viņam izdevies nomest 18 kg liekā svara!

– Kāda bija Tava iepriekšējā tievēšanas pieredze?

Iepriekš es mēģināju paša spēkiem koriģēt uzturu un palielināt fizisko slodzi ar skriešanu un basketbolu. Acīmredzot līdz ar zināmu vecumu sāk buksēt vielmaiņa un uzņemtie kilogrami ar sportošanu vien nost negāja. It kā jau pie tā, ko ēdu, piedomāju visu laiku, taču pie tādas reālas sistēmas, kas darbotos, tā arī nekad nenonācu. Esmu pret “badošanās kūrēm” un visādām tabletēm, tāpēc tādu tievēšanu nemaz nemēģināju.

– Kāda bija Tava motivācija notievēt tieši tagad?

Sapratu, ka beidzot gribu sev slaidāku rumpi! Vasarā nesanāca sportot tik daudz kā iepriekš un bija jāatrod risinājums, kā atkal dabūt sevi formā.

– Kā Tu uzzināji par Stokholmas diētu?

Vai tad ir iespējams par šo diētu vispār nezināt (smejas)? Informācija tīmeklī ir diezgan piesātināta. Es Stokholmas diētai pieteicos aiz ziņkārības. Biju dzirdējis un lasījis daudzus paziņu, tajā skaitā arī slavenību stāstus, bet svešu cilvēku pieredzei baigi neuzticējos. Izlēmu tā klusi, mierīgi, nevienam neko nesakot, pamēģināt arī pats…

Foto: Publicitātes

– Kā Tev veicās ar diētas ievērošanu?

Viss notika vieglāk nekā biju domājis. Man vienmēr ir bijušas problēmiņas ar ēdienu izvēli, bet Stokholmas diēta piedāvā nekur citur neredzētas receptes, starp kurām tagad jau man ir sava virkne favorītu. Veikalos sanāca pavadīt daudz mazāk laika, jo zināju konkrēti, ko un kādus produktus man vajag. Vienkārši un, kā izrādās, arī efektīvi. Svarīgākais, ka, šīs diētas laikā nekādu badošanās sajūtu vai izsalkumu neesmu jutis.



Pirmie rezultāti bija klāt pārsteidzoši ātri - pirmajā nedēļā zaudēju 5 vai 6 kilogramus. Tas arī kalpoja par motivāciju iet līdz galam. Šobrīd, kad esmu zaudējis 18 kilogramus, varu teikt, ka atbrīvoties no liekā svara ar šo diētu ir ļoti vienkārši. Tagad velku laukā no skapja dziļumiem drēbes, kas bija jau “norakstītas”. Protams, sajūtas pozitīvas - pašsajūta noteikti ir krietni uzlabojusies un katru dienu saņemu komplimentus par to, kā izskatos. Ar iegūto rezultātu kopumā esmu ļoti apmierināts.

Foto: Publicitātes

– Vai Tu rekomendētu izmēģināt Stokholmas diētu citiem cilvēkiem?

Šis nav tas gadījums, kad mazliet “badosies” un pēc tam atgriezīsies vecajās sliedēs. Stokholmas diēta palīdz tikt pie jauniem ēšanas paradumiem, kas saved kārtībā vielmaiņu un palīdz dzīvot veselīgi un laimīgi. Galvenais ir sākt! Izlem, kurš galu galā ir priekšnieks - Tu vai Tavs kuņģis!? Es gribu ticēt, ka saimnieks tomēr esi Tu!

Aizpildi testu un izveido savu diētu StockholmDiet.com mājas lapā jau šodien!

StockholmDiet.com piedāvā – atbrīvojies no liekā svara bez treniņiem un badošanās. Tikai šodien katrs lapas apmeklētājs bez maksas saņems sava testa rezultātus un konsultāciju no notievēšanas speciālista.

Reklāmas raksts sadarbībā ar Stockholm Health