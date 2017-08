Pirmās osteoporozes pazīmes, iespējams, jau ir rokas, gūžas kaula vai potītes lūzums.



Jāņem vērā, ka tikai 20% gadījumu kaulu izturība ir atkarīga no uztura un dzīvesveida, bet 80% gadījumu tā tiek pārmantota. Tātad, ja mātei ir osteoporoze, ļoti ticams, ka tā būs arī bērnam.

Kā nākamais šīs slimības riska faktors tiek minēts nepietiekams kalcija daudzums organismā. Kaulus bojā arī pārmērīga alkohola lietošana un smēķēšana.

Visbiežāk osteoporoze attīstās, organismam novecojot, turklāt sievietēm risks ar to saslimt ir daudz lielāks nekā vīriešiem, jo sievietes kaulu masa ir mazāka un pēc menopauzes iestāšanās olnīcas pārstāj izstrādāt estrogēnus – hormonus, kas spēcina kaulus. Tāpēc sievietēm jau pirms menopauzes vēlams noskaidrot, kādus kalcija preparātus un cik daudz lietot profilaksei. Lai kauli saglabātos veseli, dienā profilaktiski jāuzņem 700 mg kalcija, bet sievietēm, kuras ir osteoporozes riska grupā, vēlams uzņemt 1000 mg kalcija. Kaulus stiprina arī mērena fiziskā slodze, jo tā veicina kaulu šūnu atjaunošanos. Pierādīts, ka gados vecākām sievietēm, kas vismaz trīs reizes nedēļā dodas 20 minūšu ilgā pastaigā, kaulu lūzumi mēdz būt retāk.

Tāpat jāzina, ka lielāks risks iedzīvoties osteoporozē ir tām sievietēm, kuras cieš no biežām depresijas lēkmēm. ASV Nacionālā garīgās veselības institūta speciālisti pētījumos pierādīja, ka kaulu stiprību, kas palielina to lūzuma risku kritiena vai sitiena gadījumā, negatīvi ietekmē pat nelielas depresijas izpausmes. Pētījumā piedalījās 89 sievietes vecumā no 21 līdz 45 gadiem, kuras sūdzējās par depresiju, un 44, kurām tā bija sveša lieta. Testi apliecināja, ka aptuveni 17% sieviešu, kura mocīja depresija, kauli ir trausli, un tas ir nopietns simptoms osteoporozes attīstībai turpmākajos gados. Otrajā grupā trausli kauli bija tikai 2% sieviešu.



Risks saslimt ar osteoporozi ir arī cilvēkiem, kuriem ar kalciju nabadzīgs uzturs bijis bērnībā, pusaudža gados un jaunībā. Šī slimība draud arī tieviem cilvēkiem, jo, ja ķermeņa masa ir mazāka par normālo, samazinās estrogēnu daudzums. Tāpat klusā epidēmija apdraud tos, kuri ēd maz, kā arī cilvēkus, kuri pārlieku aizraujas ar vingrošanu.



Riska grupā ir arī cilvēki, kas sirgst ar tievās zarnas iekaisumu jeb Krona slimību. Šīs slimības gadījumā izdalās ķīmiskas vielas, kas noārda kaulus, turklāt to mēdz ārstēt ar steroīdhormoniem, kuru ilgstošas lietošanas rezultātā kauli kļūst trausli.