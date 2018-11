Rīgas "Dinamo" labā divus vārtus iemeta Gints Meija, kurš ar dubli KHL ietvaros izcēlies pirmo reizi, bet vēl pa reizei precīzi bija Kevins Klārks un Rihars Marenis, kuram tas bija pirmais vārtu guvums šajā čempionātā.

Savukārt "Ņeftehimik" labā divus vārtus guva Jūnass Natinens, kamēr vienu reizi precīzs bija Emīls Gaļimovs.

Spēle sākās ar aktīvu hokeju abu komandu izpildījumā, un mačā vairākkārt nācās iesaistīties arī Rīgas "Dinamo" vārtsargam Timuram Biļalovam. Tiesa, rezultāts pirmajās minūtēs tā arī palika neatklāts, turklāt uz vārtiem neveiksmīgi izskrēja Lauris Dārziņš, bet sestajā minūtē rīdzinieki pirmo reizi ieguva tiesības spēlēt vairākumā. Lai arī Latvijas kluba hokejisti spēlēja pārliecinoši, pārspēt pretinieku vārtsargu Iļju Ježovu neizdevās, kaut gan laba iespēja izcelties bija Klārkam.

Pēc vairākuma Rīgas "Dinamo" izdevās pārņemt spēles iniciatīvu, turklāt 12.minūtē mājinieki noraidījās vēlreiz. Arī šis vairākums no Latvijas komandas puses netika izmantots, turklāt tā laikā viesiem tika fiksēts skaitliskā sastāva pārkāpums. Pirmā mača trešdaļa tā arī beidzās bez gūtiem vārtiem.

Jau pašā otrā perioda sākumā Biļalovs glāba rīdziniekus no vārtu zaudējuma, bet pēc tam "Ņeftehimik" hokejisti vēl pāris reizes saasināja situāciju pie Latvijas kluba vārtiem. Atslēgt viesu "cietoksni" Krievijas komandai gan neizdevās, turklāt tieši Rīgas "Dinamo" atklāja šīs spēles rezultātu - 25.minūtē no aizvārtes izlidoja Līnuss Videls, kurš veica nesekmīgu metienu, bet cīņā iesaistījās Emīls Ģēģeris, taču ripa beigu beigās nonāca pie Meijas, kurš to aiz vārtsarga iebakstīja vārtos, viņam šosezon izceļoties trešo reizi.

Pēc vārtu guvuma iniciatīva pārgāja Rīgas "Dinamo" pusē. Šīs vienības hokejistiem vairākkārt izdevās radīt spiedienu pie "Ņeftehimik" vārtiem. Tikmēr mājinieki Biļalova modrību traucēja retāk, tomēr pēc pāris pretuzbrukumiem arī viņam vajadzēja iesaistīties spēlē. Vārtus gan atkal spēja gūt rīdzinieki - pretinieku kļūdu izmantoja no traumas atlabušais Brendons Makmilens, kurš pēcāk piespēlēja ripu Klārkam, viņam 36.minūtē ar metienu no pāris metriem panākot 2:0. Ar šādu rezultātu arī noslēdzās otrā trešdaļa.

Rīgas "Dinamo" veiksmīgi uzsāka arī trešo trešdaļu, jo pēc diviem neveiksmīgiem Ģēgera metieniem trīs vārtu pārsvaru 45.minūtē panāca Meija, kurš ripu raidīja teju tukšos vārtos. Tādējādi viņš guva savus otros vārtus mačā, kas viņam padevies pirmo reizi KHL karjerā. Turpinājumā rīdzinieki neizmantoja vienu skaitlisko vairākumu, bet tikai četras minūtes pēc Meijas vārtiem rīdzinieki panāca jau četru vārtu vadību, kad pretuzbrukumā Matiass Mitinens lieliski piespēlēja ripu vārtu otrajā pusē esošajam Marenim, kuram 50.minūtē atlika raidīt ripu tukšos vārtos. Tādējādi viņš atzīmējās ar saviem pirmajiem vārtiem KHL, turklāt tas viņam bija arī pirmais rezultativitātes punkts.

Par spīti lielajam deficītam, "Ņeftehimik" nepadevās un atjaunoja intrigu šajā spēlē. Tikai 28 sekundes pēc Mareņa precīzā metiena vienus vārtus mājiniekiem atguva Gaļimovs, turklāt pāris minūtes vēlāk 2+2 minūšu sodu saņēma Rīgas "Dinamo" aizsargs Marks Entonijs Zaneti. Mājinieki vairākumā spēlēja ļoti labi, kas vainagojās panākumiem, jo 54.minūtē 2:4 panāca soms Natinens.

Natinens vārtus guva pirmā vairākuma laikā, līdz ar to "Ņeftehimik" arī pēc tam vēl divas minūtes varēja spēlēt vairākumā. Rīgas "Dinamo" brīžiem aizsardzībā darbojās haotiski, tomēr mazākumu izdevās izturēt. Vien 68 sekundes līdz pamatlaika beigām Dārziņš paklupināja pretinieku un nopelnīja divu minūšu sodu, turklāt mājinieki, nomainot arī vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, samazināja rezultāta starpību līdz minimumam, jo 30 sekundes līdz beigām savus otros vārtus guva Natinens.

Noslēgumā Latvijas komanda ar pūlēm nosargāja nelielo pārsvaru un kārtējo šīs sezonas izbraukumu sāka ar uzvaru.

Rīgas komandai šī bija pirmā spēle pēc teju divu nedēļu pārtraukuma. Pirms došanās atpūtā rīdzinieki aizvadīja trīs labus mačus savā laukumā - vispirms viņi ar 1:2 zaudēja Sanktpēterburgas SKA, bet pēc tam ar 3:0 pārspēja Čerepovecas "Severstaļ" un ar 3:2 uzvarēja Jaroslavļas "Lokomotiv".

Tikmēr "Ņeftehimik" pirms pauzes četrās mājas spēlēs izcīnīja divas uzvaras, bet vēl vienā mačā tika pie punkta. Pirms došanās pārtraukumā Ņižņekamskas vienība ar 2:3 piekāpās Ufas "Salavat Julajev" hokejistiem.

Šī izbraukuma turpinājumā Rīgas "Dinamo" hokejistiem ceturtdien būs duelis pret Ņižņijnovgorodas "Torpedo", bet sestdien - pret Gagarina kausa glabātāju Kazaņas "Ak Bars".

Rīgas "Dinamo" ar 25 punktiem 25 spēlēs šobrīd Rietumu konferences kopvērtējumā ieņem septīto vietu, kamēr "Ņeftehimik" ar 26 punktiem 26 cīņās ir astotajā pozīcijā Austrumos.

Rīdzinieki izbraukumā devušies ar iepriekš savainoto kanādiešu uzbrucēju Brendonu Makmilenu sastāvā. Pašlaik 28 gadus vecais Makmilens traumas dēļ nebija spēlējis kopš septembra beigām, bet otrdien viņš atgriezās laukumā.

Tiesa, rīdzinieki izbraukumā spiesti iztikt bez savainotajiem aizsarga Kristapa Zīles un uzbrucēja Gunāra Skvorcova.

Tāpat izbraukumā devies trešais vārtsargs Maksims Tretjaks. Vēl pagājušajā nedēļā bija informācija, ka viņš karjeru turpinās Novosibirskas "Sibirj" komandā, tomēr šādas runas nepiepildījās.

Vēl izbraukumā nav devušies Roberts Mamčics, Roberts Lipsbergs, Mārtiņš Dzierkals un Egils Kalns, kuri palīdz "Optibet" Hokeja līgā (OHL) spēlējošajam fārmklubam "Liepāja".

Kopā ar Rīgas klubu izbraukumā devušies kopumā trīs vārtsargi, astoņi aizsargi un 15 uzbrucēji. Galvenā trenera Ģirta Ankipāna un viņa palīgu rīcībā ir vārtsargi Kristers Gudļevskis, Timurs Biļalov, Maksims Tretjaks; aizsargi Artjoms Aļajevs, Nerijus Ališausks, Uvis Balinskis, Sergejs Gimajevs, Metjū Majone, Dmitrijs Šuļenins, Kristaps Sotnieks, Marks Entonijs Zaneti; uzbrucēji Oskars Batņa, Daniels Bērziņš, Kevins Klārks, Lauris Dārziņš, Andris Džeriņš, Emīls Ģēģeris, Koltons Gilīss, Rihards Marenis, Brendons Makmilens, Gints Meija, Matiass Mitinens, Vitālijs Pavlovs, Frenks Razgals, Miķelis Rēdlihs, Līnuss Videls.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu, kas rīdziniekiem bija neveiksmīgākā kluba vēsturē, sastāvā notikušas ļoti būtiskas izmaiņas, jo pirmo reizi vienības vēsturē tās sastāvā pašlaik ir 13 leģionāri. Pilnībā nomainījusies vārtsargu līnija, kā arī ierindā palikuši vien trīs aizsargi no iepriekšējās sezonas.

Šosezon KHL čempionātā piedalās 25 komandas - 12 Rietumu un 13 Austrumu konferencē.

Regulārajā čempionātā katra komanda aizvadīs pa 62 spēlēm, kas ir jauns līgas rekords, jo līdz šim vairāk par 60 spēlēm sezonā vienai vienībai nav bijis.

Rīdzinieki regulārajā turnīrā pa četrām reizēm tiksies ar Helsinku "Jokerit", Sanktpēterburgas SKA, Maskavas "Dinamo", Maskavas "Spartak" un Čerepovecas "Severstaļ" komandām, kuras tāpat kā Latvijas klubs spēlē Bobrova divīzijā. Četras spēles tiks aizvadītas arī pret principiālo sāncensi Minskas "Dinamo", kā arī Bratislavas "Slovan", bet ar pārējiem klubiem būs jāmērojas spēkiem pa divām reizēm.

Rīgas "Dinamo" aizvadītajā sezonā ceturto gadu pēc kārtas nespēja iekļūt izslēgšanas turnīrā, paliekot pirmspēdējā vietā visā līgā.

Pirmajās četrās KHL sezonās rīdzinieki tika Gagarina kausa izcīņā, divas reizes sasniedzot otro kārtu, pēc tam Latvijas klubs vēl vienu reizi "play-off" spēlēja arī 2013./2014.gada sezonā, bet tagad četrus gadus "Dinamo" palikusi bez izslēgšanas turnīra.