Šoreiz sacensības notika Ikšķiles un Ogres Zilo kalnu apkārtnē. (Foto: Publicitātes)

Latvijas dalībniekiem lieliski rezultāti pasaules kausa posmā kamanu suņu sportā

Pagājušajā nedēļas nogalē, 10. un 11.novembrī, tūrisma un atpūtas kompleksā “Zilie kalni” notikušajā Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas rīkotajā IFSS (International Federation of Sleddog Sports) Pasaules kausa posmā kamanu suņu sportā bezsniega apstākļos, kas bija nākošā gada pasaules čempionāta izmēģinājums, teicami nostartējuši Latvijas pārstāvji. Mūsējie nopelnīja vienpadsmit godalgotās vietas, no kurām četras bija uzvaras, ko izcīnīja Mārtiņš Kristons, Artūrs Jakobsons, Raimonds Kleinbergs un Ilze Dombrovska. Kopumā šajās augsta līmeņa sacensībās visās četrās šī sporta veida kategorijās sacentās divi simti sportisti un trīssimt suņu no vienpadsmit Eiropas valstīm, portālu Jauns.lv informēja organizatoru pārstāvis Ivars Bācis.